В Алматы произошло новое сильное землетрясение: эпицентр всего в 8 км от города!

В крупнейшем мегаполисе Казахстана — городе Алматы зафиксировано очередное сильное землетрясение. По официальным данным Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Республики Казахстан, эпицентр землетрясения располагался всего в 8 километрах к юго-западу от города, а подземные толчки отчетливо ощущались жителями мегаполиса и прилегающих населенных пунктов.

По расчетам, в самом городе сила землетрясения составила 3–4 балла. Толчки силой 2–3 балла также наблюдались в Карасайском районе (Каскелен), Боралдае и поселке Отеген-батыр. Из-за чрезмерной близости эпицентра к населенным пунктам подземные толчки вновь вызвали тревогу и резонанс среди горожан.

«Эпицентр в 8 км, толчки в 4 балла и пригород»: 5 основных пунктов землетрясения

Важнейшие официальные данные из срочного сейсмологического отчета, распространенного МЧС Казахстана:

Эпицентр оказался очень близко к городу: Основной очаг подземных толчков был зафиксирован всего в 8 км к юго-западу от города Алматы;

3–4 балла в центре мегаполиса: На территории города интенсивность толчков отчетливо ощущалась, достигая 3–4 баллов;

2–3 балла в Каскелене и Боралдае: В пригородных населенных пунктах, в том числе в Карасае (18 км) и Боралдае (19 км), сила составила 2–3 балла;

В Отеген-батыре зафиксировано 2 балла: Легкие толчки были отмечены и в этом поселке, находящемся в 28 км от эпицентра;

Сейсмическая активность продолжается: Колебания земной коры вблизи горных хребтов Алматы остаются под усиленным контролем специалистов.

Классификация параметров землетрясения в Алматы и сопредельных районах

Таблица расчетных показателей, предоставленная МЧС Казахстана:

Регион и населенный пункт Приблизительное расстояние от эпицентра Зафиксированная сила (баллы) Степень воздействия толчков Город Алматы 6–8 км до города (юго-запад) 3 — 4 балла Сильно ощущалось в многоэтажных зданиях, раскачивалась домашняя утварь Карасай (Каскелен) на расстоянии 18 км 2 — 3 балла Колебания, четко ощущаемые людьми Поселок Боралдай на расстоянии 19 км 2 — 3 балла Землетрясение обычной средней силы Поселок Отеген-батыр на расстоянии 28 км 2 балла Легкие и кратковременные толчки Статус эпицентра 8 км к юго-западу от Алматы Сейсмоочаг Полностью зафиксирован экстренными службами

Сейсмология и экспертиза безопасности: почему толчки в Алматы заставляют регион насторожиться?

Выводы сейсмологов, геофизиков и специалистов по чрезвычайным ситуациям:

«Тектоническое движение горных хребтов Тянь-Шаня»: Город Алматы расположен в одной из самых сейсмоопасных зон Центральной Азии — в точке столкновения молодых горных пород; то, что эпицентр произошел всего в 8 км от границы города, приводит к тому, что даже толчки в 3–4 балла воспринимаются населением резко и панически;

Призыв для соседних регионов и Узбекистана: Сейсмические волны в Алматы свидетельствуют об активности региональных тектонических разломов; хотя эта сила не несет прямой угрозы территории Узбекистана, она побуждает ответственных лиц в приграничных сейсмоактивных зонах, таких как Ташкент и Ферганская долина, постоянно усиливать сейсмический мониторинг;

Жилищная инфраструктура и сейсмостойкость зданий: Подобные регулярные повторения подземных толчков малой и средней силы требуют постоянного контроля сейсмостойкости строящихся и старых многоэтажных домов в городе Алматы, а также неустанного напоминания населению правил поведения в чрезвычайных ситуациях.

А в вашем регионе иногда ощущаются подземные толчки? Как, по вашему мнению, следует еще больше усилить меры контроля за сейсмостойкостью многоэтажных домов и общественных зданий? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь анализом этого срочного природного явления в соседней республике со всеми близкими!