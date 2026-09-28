В Алматы произошло новое сильное землетрясение: эпицентр всего в 8 км от города!

·0·Мир
В Алматы произошло новое сильное землетрясение: эпицентр всего в 8 км от города!

В крупнейшем мегаполисе Казахстана — городе Алматы зафиксировано очередное сильное землетрясение. По официальным данным Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Республики Казахстан, эпицентр землетрясения располагался всего в 8 километрах к юго-западу от города, а подземные толчки отчетливо ощущались жителями мегаполиса и прилегающих населенных пунктов.

По расчетам, в самом городе сила землетрясения составила 3–4 балла. Толчки силой 2–3 балла также наблюдались в Карасайском районе (Каскелен), Боралдае и поселке Отеген-батыр. Из-за чрезмерной близости эпицентра к населенным пунктам подземные толчки вновь вызвали тревогу и резонанс среди горожан.

«Эпицентр в 8 км, толчки в 4 балла и пригород»: 5 основных пунктов землетрясения

Важнейшие официальные данные из срочного сейсмологического отчета, распространенного МЧС Казахстана:

  • Эпицентр оказался очень близко к городу: Основной очаг подземных толчков был зафиксирован всего в 8 км к юго-западу от города Алматы;

  • 3–4 балла в центре мегаполиса: На территории города интенсивность толчков отчетливо ощущалась, достигая 3–4 баллов;

  • 2–3 балла в Каскелене и Боралдае: В пригородных населенных пунктах, в том числе в Карасае (18 км) и Боралдае (19 км), сила составила 2–3 балла;

  • В Отеген-батыре зафиксировано 2 балла: Легкие толчки были отмечены и в этом поселке, находящемся в 28 км от эпицентра;

  • Сейсмическая активность продолжается: Колебания земной коры вблизи горных хребтов Алматы остаются под усиленным контролем специалистов.

Классификация параметров землетрясения в Алматы и сопредельных районах

Таблица расчетных показателей, предоставленная МЧС Казахстана:

Регион и населенный пункт

Приблизительное расстояние от эпицентра

Зафиксированная сила (баллы)

Степень воздействия толчков

Город Алматы

6–8 км до города (юго-запад)

3 — 4 балла

Сильно ощущалось в многоэтажных зданиях, раскачивалась домашняя утварь

Карасай (Каскелен)

на расстоянии 18 км

2 — 3 балла

Колебания, четко ощущаемые людьми

Поселок Боралдай

на расстоянии 19 км

2 — 3 балла

Землетрясение обычной средней силы

Поселок Отеген-батыр

на расстоянии 28 км

2 балла

Легкие и кратковременные толчки

Статус эпицентра

8 км к юго-западу от Алматы

Сейсмоочаг

Полностью зафиксирован экстренными службами

Сейсмология и экспертиза безопасности: почему толчки в Алматы заставляют регион насторожиться?

Выводы сейсмологов, геофизиков и специалистов по чрезвычайным ситуациям:

  • «Тектоническое движение горных хребтов Тянь-Шаня»: Город Алматы расположен в одной из самых сейсмоопасных зон Центральной Азии — в точке столкновения молодых горных пород; то, что эпицентр произошел всего в 8 км от границы города, приводит к тому, что даже толчки в 3–4 балла воспринимаются населением резко и панически;

  • Призыв для соседних регионов и Узбекистана: Сейсмические волны в Алматы свидетельствуют об активности региональных тектонических разломов; хотя эта сила не несет прямой угрозы территории Узбекистана, она побуждает ответственных лиц в приграничных сейсмоактивных зонах, таких как Ташкент и Ферганская долина, постоянно усиливать сейсмический мониторинг;

  • Жилищная инфраструктура и сейсмостойкость зданий: Подобные регулярные повторения подземных толчков малой и средней силы требуют постоянного контроля сейсмостойкости строящихся и старых многоэтажных домов в городе Алматы, а также неустанного напоминания населению правил поведения в чрезвычайных ситуациях.

А в вашем регионе иногда ощущаются подземные толчки? Как, по вашему мнению, следует еще больше усилить меры контроля за сейсмостойкостью многоэтажных домов и общественных зданий? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь анализом этого срочного природного явления в соседней республике со всеми близкими!

АлматыМЧС КазахстаназемлетрясениеТянь-Шаньские горы
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Ужасное землетрясение в Колумбии: погибли 132 человека, объявлено национальное стихийное бедствиеУжасное землетрясение в Колумбии: погибли 132 человека, объявлено национальное стихийное бедствие11 августа 08:04Землетрясение магнитудой 7,7 в Индонезии: число жертв достигло 53 человекЗемлетрясение магнитудой 7,7 в Индонезии: число жертв достигло 53 человек17 августа 05:54Число жертв мощного землетрясения в Венесуэле превысило 4100 человекЧисло жертв мощного землетрясения в Венесуэле превысило 4100 человек12 июля 04:03Сильнейшее за 40 лет землетрясение в Италии вызвало паникуСильнейшее за 40 лет землетрясение в Италии вызвало панику1 августа 17:44Число жертв мощного землетрясения в Японии достигло 13 человекЧисло жертв мощного землетрясения в Японии достигло 13 человек29 июля 10:18Землетрясение магнитудой 7,4 потрясло Мексику, была объявлена угроза цунамиЗемлетрясение магнитудой 7,4 потрясло Мексику, была объявлена угроза цунами18 июля 13:03
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Невесте надели 52 килограмма золота: свадьбу начали проверять
Невесте надели 52 килограмма золота: свадьбу начали проверять
В Каракалпакстане обнаружено 4 тонны золота: самое интересное, что 80% территории еще не изучено
В Каракалпакстане обнаружено 4 тонны золота: самое интересное, что 80% территории еще не изучено
Гигантский питон, содержащийся дома, проглотил ребенка? Сообщения из Вьетнама вызвали панику
Гигантский питон, содержащийся дома, проглотил ребенка? Сообщения из Вьетнама вызвали панику
Вращение Земли ускоролось: в мире может измениться система исчисления времени
Вращение Земли ускоролось: в мире может измениться система исчисления времени
В Турции узбекская невеста исчезла вместе с золотом на 5 млн лир
В Турции узбекская невеста исчезла вместе с золотом на 5 млн лир
Двухнедельный ослик пропал и на следующий день был найден мертвым при жутких обстоятельствах
Двухнедельный ослик пропал и на следующий день был найден мертвым при жутких обстоятельствах
Участник, проспавший 90 минут в Японии, получит $14 тысяч
Участник, проспавший 90 минут в Японии, получит $14 тысяч
Отец, приготовивший лекарство дома, чтобы спасти сына
Отец, приготовивший лекарство дома, чтобы спасти сына