В Алматы произошло новое сильное землетрясение: эпицентр всего в 8 км от города!
В крупнейшем мегаполисе Казахстана — городе Алматы зафиксировано очередное сильное землетрясение. По официальным данным Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Республики Казахстан, эпицентр землетрясения располагался всего в 8 километрах к юго-западу от города, а подземные толчки отчетливо ощущались жителями мегаполиса и прилегающих населенных пунктов.
По расчетам, в самом городе сила землетрясения составила 3–4 балла. Толчки силой 2–3 балла также наблюдались в Карасайском районе (Каскелен), Боралдае и поселке Отеген-батыр. Из-за чрезмерной близости эпицентра к населенным пунктам подземные толчки вновь вызвали тревогу и резонанс среди горожан.
«Эпицентр в 8 км, толчки в 4 балла и пригород»: 5 основных пунктов землетрясения
Важнейшие официальные данные из срочного сейсмологического отчета, распространенного МЧС Казахстана:
Эпицентр оказался очень близко к городу: Основной очаг подземных толчков был зафиксирован всего в 8 км к юго-западу от города Алматы;
3–4 балла в центре мегаполиса: На территории города интенсивность толчков отчетливо ощущалась, достигая 3–4 баллов;
2–3 балла в Каскелене и Боралдае: В пригородных населенных пунктах, в том числе в Карасае (18 км) и Боралдае (19 км), сила составила 2–3 балла;
В Отеген-батыре зафиксировано 2 балла: Легкие толчки были отмечены и в этом поселке, находящемся в 28 км от эпицентра;
Сейсмическая активность продолжается: Колебания земной коры вблизи горных хребтов Алматы остаются под усиленным контролем специалистов.
Классификация параметров землетрясения в Алматы и сопредельных районах
Таблица расчетных показателей, предоставленная МЧС Казахстана:
Регион и населенный пункт
Приблизительное расстояние от эпицентра
Зафиксированная сила (баллы)
Степень воздействия толчков
Город Алматы
6–8 км до города (юго-запад)
3 — 4 балла
Сильно ощущалось в многоэтажных зданиях, раскачивалась домашняя утварь
Карасай (Каскелен)
на расстоянии 18 км
2 — 3 балла
Колебания, четко ощущаемые людьми
Поселок Боралдай
на расстоянии 19 км
2 — 3 балла
Землетрясение обычной средней силы
Поселок Отеген-батыр
на расстоянии 28 км
2 балла
Легкие и кратковременные толчки
Статус эпицентра
8 км к юго-западу от Алматы
Сейсмоочаг
Полностью зафиксирован экстренными службами
Сейсмология и экспертиза безопасности: почему толчки в Алматы заставляют регион насторожиться?
Выводы сейсмологов, геофизиков и специалистов по чрезвычайным ситуациям:
«Тектоническое движение горных хребтов Тянь-Шаня»: Город Алматы расположен в одной из самых сейсмоопасных зон Центральной Азии — в точке столкновения молодых горных пород; то, что эпицентр произошел всего в 8 км от границы города, приводит к тому, что даже толчки в 3–4 балла воспринимаются населением резко и панически;
Призыв для соседних регионов и Узбекистана: Сейсмические волны в Алматы свидетельствуют об активности региональных тектонических разломов; хотя эта сила не несет прямой угрозы территории Узбекистана, она побуждает ответственных лиц в приграничных сейсмоактивных зонах, таких как Ташкент и Ферганская долина, постоянно усиливать сейсмический мониторинг;
Жилищная инфраструктура и сейсмостойкость зданий: Подобные регулярные повторения подземных толчков малой и средней силы требуют постоянного контроля сейсмостойкости строящихся и старых многоэтажных домов в городе Алматы, а также неустанного напоминания населению правил поведения в чрезвычайных ситуациях.
А в вашем регионе иногда ощущаются подземные толчки? Как, по вашему мнению, следует еще больше усилить меры контроля за сейсмостойкостью многоэтажных домов и общественных зданий? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь анализом этого срочного природного явления в соседней республике со всеми близкими!
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