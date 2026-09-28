Космический корабль Starship впервые в истории вышел на орбиту

·4·Технологии
Космический корабль Starship впервые в истории вышел на орбиту

В истории космонавтики открыта новая страница: сверхтяжелая ракета Starship компании SpaceX достигла важного рубежа в ходе очередного испытательного полета. Согласно данным иксбт.ком, космический корабль Starship С41, несмотря на отказ двигателей, впервые успешно вышел на орбиту. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Данное испытание стало четырнадцатым по счету полетом для SpaceX. Основной задачей, поставленной перед специалистами, был вывод корабля на орбитальную траекторию. Несмотря на возникшие в ходе полета технические сложности и неисправности двигателей, команда инженеров достигла ожидаемого результата.

Технические испытания во время полета

На начальном этапе полета один из двигателей Raptor на сверхтяжелом ускорителе Super Heavy вышел из строя. Однако это не помешало успешному разделению ступеней и плавному приводнению ускорителя. После этого ускоритель штатно взорвался, что согласно программе испытаний оценивается как нормальное явление.

Спустя некоторое время один из вакуумных двигателей на самом корабле Starship также отключился. Тем не менее, примерно через 25 минут после старта специалисты SpaceX выполнили второй импульс, и корабль успешно вышел на запланированную орбиту.

Дальнейшие шаги

В настоящее время полет космического корабля Starship С41 продолжается. Согласно данным источника, в данный момент корабль движется на высоте около 275 километров со скоростью более 26 тысяч километров в час.

Этот успешный тест служит важным шагом в планах человечества по освоению космоса и полетам к другим планетам в будущем. Инженеры SpaceX проанализируют полученные данные и будут работать над тем, чтобы сделать последующие полеты еще более безопасными и эффективными.

StarshipSpaceXКосмосРакетаТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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