Представлены компактные телеобъективы для смартфонов Honor

·32·Технологии
Представлены компактные телеобъективы для смартфонов Honor

Компания Honor представила два новых внешних телеконвертера, предназначенных для своих флагманских смартфонов. Согласно данным иксбт.ком, эти устройства значительно расширяют возможности съемки моделей Магик 9 и Магик 9 Pro Max, предоставляя любителям мобильной фотографии функции зума профессионального уровня. Об этом сообщает портал Иксбт.ком.

Первое устройство в линейке новых объективов получило название Г200 и обладает фокусным расстоянием 200 мм. Данный аксессуар полностью совместим с обеими представленными моделями смартфонов и отлично подходит для портретной съемки, крупных планов и других сцен, требующих дополнительного приближения.

Модель Г200 и её возможности

Согласно техническим характеристикам, модель Г200 имеет компактный корпус: его длина составляет всего 81 миллиметр, а вес — около 88 граммов. Как сообщает иксбт.ком, по своим размерам этот аксессуар легко сравним с обычной губной помадой.

Благодаря этому пользователи могут постоянно носить его с собой как легкое и удобное дополнение к смартфону, не утяжеляя общий комплект оборудования для съемки.

Honor Г500 и съемка на дальних дистанциях

В качестве более мощного решения для больших расстояний был представлен телеконвертер Honor Г500. Это устройство увеличивает характеристики основной 85-миллиметровой камеры смартфона Магик 9 Pro Max в 5,88 раза.

В результате пользователи получают фокусное расстояние, эквивалентное 500 мм. Согласно заявленным показателям, данная система поддержки позволяет вести съемку с фокусным расстоянием до 14 000 мм.

Этот передовой аксессуар предназначен в первую очередь для профессиональных фотографов и любителей, которые предпочитают снимать концерты, крупные спортивные мероприятия, а также диких животных в естественной среде обитания.

HonorСмартфонКамераОбъективТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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