Представлены компактные телеобъективы для смартфонов Honor

Компания Honor представила два новых внешних телеконвертера, предназначенных для своих флагманских смартфонов. Согласно данным иксбт.ком, эти устройства значительно расширяют возможности съемки моделей Магик 9 и Магик 9 Pro Max, предоставляя любителям мобильной фотографии функции зума профессионального уровня. Об этом сообщает портал Иксбт.ком.

Первое устройство в линейке новых объективов получило название Г200 и обладает фокусным расстоянием 200 мм. Данный аксессуар полностью совместим с обеими представленными моделями смартфонов и отлично подходит для портретной съемки, крупных планов и других сцен, требующих дополнительного приближения.

Модель Г200 и её возможности

Согласно техническим характеристикам, модель Г200 имеет компактный корпус: его длина составляет всего 81 миллиметр, а вес — около 88 граммов. Как сообщает иксбт.ком, по своим размерам этот аксессуар легко сравним с обычной губной помадой.

Благодаря этому пользователи могут постоянно носить его с собой как легкое и удобное дополнение к смартфону, не утяжеляя общий комплект оборудования для съемки.

Honor Г500 и съемка на дальних дистанциях

В качестве более мощного решения для больших расстояний был представлен телеконвертер Honor Г500. Это устройство увеличивает характеристики основной 85-миллиметровой камеры смартфона Магик 9 Pro Max в 5,88 раза.

В результате пользователи получают фокусное расстояние, эквивалентное 500 мм. Согласно заявленным показателям, данная система поддержки позволяет вести съемку с фокусным расстоянием до 14 000 мм.

Этот передовой аксессуар предназначен в первую очередь для профессиональных фотографов и любителей, которые предпочитают снимать концерты, крупные спортивные мероприятия, а также диких животных в естественной среде обитания.