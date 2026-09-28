Почему Париж хочет снять санкции с Алишера Усманова? Глава МИД Франции раскрыл секрет

·13·Мир
Почему Париж хочет снять санкции с Алишера Усманова? Глава МИД Франции раскрыл секрет

Правительство Франции выступило с предложением отменить санкции, введенные Европейским союзом в отношении известного предпринимателя узбекского происхождения Алишера Усманова. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в эфире программы Франк-джеу на телеканале Франке 2 заявил, что это решение является не личной инициативой Парижа, а было выдвинуто по «просьбе международных партнеров». Глава МИД подчеркнул, что снятие ограничений с Усманова не ослабит общее давление на Москву и «никак не повлияет на общую ситуацию».

Дипломат напомнил, что санкционная политика ЕС, напротив, ужесточается: в частности, предложено отказаться от практики продления ограничений каждые полгода и перейти на трехлетний срок. Также Барро выразил недовольство тем, что вокруг исключения одного человека из списка из почти 3 тысяч лиц и компаний поднимается чрезмерный шум.

«Требование международных партнеров, 3-летний режим и список из 3 тысяч человек»: 5 ключевых пунктов заявления

Самые важные официальные аргументы из резонансного заявления главы МИД Франции Жана-Ноэля Барро:

  • «Просьба международных партнеров»: Барро подчеркнул, что предложение об отмене ограничений в отношении Алишера Усманова было внесено по требованию зарубежных партнеров;

  • «Не повлияет на общую ситуацию»: Глава французской дипломатии заявил, что освобождение Усманова от санкций не ослабит политику ЕС в отношении России;

  • Санкции будут продлены на 3 года: Франция предлагает вводить ограничения сразу на трехлетний срок, а не каждые 6 месяцев, как раньше;

  • Список из 3 тысяч и один кандидат: В санкционный список ЕС включено около 3 тысяч лиц и организаций, и Париж напомнил, что сотни из них он предложил лично;

  • Упрек министра в адрес журналистов: Барро посетовал, что СМИ допрашивают его только об Усманове, забывая о том, что сотни других людей были включены в список по его собственной инициативе.

Сравнение санкционной политики ЕС и позиции Франции по делу Алишера Усманова

Официальный подход МИД Франции и классификация параметров санкций:

Критерии анализа и направления

Действующая стандартная система санкций ЕС

Новая позиция, продвигаемая Францией

Отношение к Алишеру Усманову

Находится в списке индивидуальных ограничений

Предложение об отмене санкций (по просьбе партнеров)

Срок продления ограничений

Порядок, требующий обновления каждые 6 месяцев

Механизм продления сразу на трехлетний (3 года) срок

Охват и объем списка

Около 3 000 физических и юридических лиц

«Один из 3 тысяч исключен, но добавлены сотни новых»

Политический мотив решения

Давление на российскую политико-экономическую элиту

Стратегические интересы и дипломатическое требование международных партнеров

Общая роль Франции

Активный участник санкционной коалиции

Инициатор институционального усиления ограничений

Международная и дипломатическая экспертиза: почему Париж сделал этот шаг и кто такие «партнеры»?

Выводы аналитиков по европейской политике, международных юристов и экономистов:

  • «Фактор международных партнеров — Центральная Азия и Узбекистан»: За «международными партнерами», упомянутыми Жаном-Ноэлем Барро, могут стоять страны Центральной Азии, в частности дипломатические усилия Узбекистана; поскольку Алишер Усманов в Узбекистане финансирует ряд крупных социальных, инфраструктурных и промышленных проектов, исключение его имени из санкционных списков полностью соответствует экономическим интересам региона;

  • Судебные процессы и правовая уязвимость: В европейских судах рассматриваются иски многих крупных предпринимателей против санкций; не исключено, что слабость правовой базы обвинений против Усманова и отстраненность бизнесмена от принятия политических решений побудили Париж и Брюссель пойти на компромисс;

  • Прагматизм в санкционной системе: Вводя новый трехлетний механизм, ЕС фокусируется на главных целях; исключение из списка фигур, чья коммерческая деятельность направлена на благотворительность и социальную сферу, — это способ продемонстрировать дипломатическую гибкость Брюсселя.

Как вы считаете, о чем свидетельствует готовность европейских стран отменить санкции в отношении Алишера Усманова: о прагматизме в европейской дипломатии или о сильном влиянии международных партнеров? Как вы думаете, какой импульс это решение придаст развитию крупных социальных и инвестиционных проектов в Узбекистане? Оставляйте свои анализы и мнения в комментариях и делитесь со всеми аналитикой самой резонансной темы в европейской политике!

Алишер УсмановФранцияЕвропейский союзсанкцииПолитика
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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