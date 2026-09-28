SpaceX впервые в истории вывела спутники Starlink В3 на орбиту с помощью Starship

·20·Технологии
SpaceX впервые в истории вывела спутники Starlink В3 на орбиту с помощью Starship

Согласно данным Иксбт.ком, компания SpaceX, основанная Илоном Маском, успешно завершила важный этап в истории космических технологий. Впервые успешно выведенная на орбиту сверхтяжелая ракета-носитель Starship начала развертывание полезной нагрузки, успешно доставив первые спутники Starlink В3 в космос, после чего с ними была установлена стабильная связь. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Этот испытательный полет стал очередным важным шагом для SpaceX. По имеющимся данным, это четырнадцатый испытательный запуск сверхтяжелой ракеты компании. Планируется, что ракета выведет на орбиту в общей сложности 26 аппаратов Starlink В3 нового поколения, а процесс их последовательного отделения должен занять около 30 минут.

Технические возможности спутников нового поколения

Согласно официальному заявлению представителей Starlink, вывод на орбиту космических аппаратов данной серии значительно расширит возможности глобальной интернет-сети. Новая группировка способна увеличить общую пропускную способность спутниковой сети на 26 Тбит/с. Это обеспечит пользователям по всему миру еще более быстрое и стабильное соединение.

Каждый аппарат Starlink В3 обладает пропускной способностью до 1 Тбит/с по нисходящему каналу и до 160 Гбит/с по восходящему каналу. Примечательно, что, согласно представленным техническим характеристикам, новые устройства превосходят предыдущее поколение Starlink В2 почти в 10 раз по скорости загрузки и в 22 раза по скорости отдачи данных.

Эффект модернизированных технологий

Столь высокие показатели скорости и эффективности были достигнуты не случайно. Специалисты объясняют, что такие результаты стали возможны благодаря кардинально обновленным фазированным антенным решеткам и усовершенствованным системам лазерной связи. Эти технологии позволяют передавать данные в космосе на сверхвысоких скоростях и поддерживать стабильную связь между спутниками.

На момент публикации статьи процесс последовательного вывода спутников продолжался успешно. Эксперты подчеркивают, что этот успешный шаг станет поворотным моментом в дальнейшем расширении глобального интернет-покрытия и подготовке ракеты Starship к полноценному коммерческому использованию.

SpaceXStarshipStarlink V3КосмосТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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