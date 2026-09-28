Ужас в Газе: Израиль подверг бомбардировке палатки и рынок в «безопасной зоне»!

·51·Мир
Ужас в Газе: Израиль подверг бомбардировке палатки и рынок в «безопасной зоне»!

Военная авиация и беспилотники Израиля нанесли очередную серию сокрушительных авиаударов по густонаселенным районам сектора Газа. Как сообщает телеканал «Аль-Джазира», в результате атак под ударом оказались рынок в лагере беженцев Аль-Шати и палатки перемещенных лиц в районе Аль-Маваси.

В частности, боевой дрон Израиля атаковал скопление мирных граждан на западе города Газа в лагере Аль-Шати, недалеко от Белой мечети — в результате двое палестинцев получили тяжелые ранения, один из них находится в крайне тяжелом состоянии. Кроме того, удар, нанесенный около рынка в микрорайоне Шейх-Радван, ранил еще пять человек, укрывавшихся в палатках, а в районе Аль-Маваси к западу от Хан-Юниса в результате удара дрона погиб 28-летний молодой человек.

Самое прискорбное то, что ранее Аль-Маваси был официально объявлен «безопасной зоной» в соответствии с картой прекращения огня. По данным Министерства здравоохранения Газы, в результате ежедневных нарушений, продолжающихся после вступления в силу соглашения о прекращении огня 10 октября 2025 года, погибли более 1400 палестинцев.

«Удар перед Белой мечетью, жертва в «безопасной зоне» и 1400 смертей»: 5 основных пунктов атаки

Самые важные официальные факты о последних авиаударах и гуманитарном кризисе в секторе Газа:

  • Удар по мирным гражданам у Белой мечети: в лагере Аль-Шати дрон атаковал гражданских лиц, 2 человека тяжело ранены (один в коме);

  • В «безопасной зоне» убит 28-летний юноша: в палаточном лагере Аль-Маваси на западе Хан-Юниса, официально гарантированном как безопасный, зафиксирована очередная жертва;

  • Бомбардировка окрестностей рынка Шейх-Радван: удары по палаткам возле рынка привели к ранениям еще 5 перемещенных лиц;

  • Более 1400 жертв в период «режима тишины»: несмотря на договоренность от 10 октября 2025 года, число палестинцев, погибших за время действия соглашения, превысило 1400 человек;

  • Ловушка неопределенной «оранжевой линии»: израильская армия вводит нечетко обозначенные и меняющиеся границы на местах, создавая смертельную ловушку безопасности для беженцев.

Масштаб последних ударов и показатели потерь в секторе Газа

Классификация случаев, зафиксированных «Аль-Джазирой» и местными органами здравоохранения:

Место и цель удара

Тип атаки / Оружие

Официальный статус территории

Ущерб, понесенный мирным населением

Лагерь беженцев Аль-Шати (у Белой мечети)

Удар боевого дрона

Лагерь беженцев

2 тяжелораненых (1 в крайне тяжелом состоянии)

Микрорайон Шейх-Радван (около рынка)

Авиаудар по палаткам

Многолюдная торговая и палаточная зона

Пострадали 5 мирных жителей

Район Аль-Маваси (запад Хан-Юниса)

Точечный удар дрона

Официально гарантированная «безопасная зона»

Погиб 28-летний гражданин

Общий показатель после соглашения

Ежедневные рейды и бомбардировки

Нарушение соглашения от 10 октября 2025 года

Зафиксировано более 1400 жертв

Режим «оранжевой линии»

Несогласованные зоны

Негласно установленные военными

Постоянная опасность для гуманитарных организаций и беженцев

Военная и гуманитарная экспертиза: почему «безопасные зоны» превращаются в смертельную ловушку?

Выводы правозащитников, военных аналитиков и востоковедов:

  • «Иллюзия в Аль-Маваси и капкан для беженцев»: прибрежную зону Аль-Маваси, объявленную израильским командованием «безопасной» для гражданских лиц, застроили палатками сотни тысяч людей; однако регулярные удары беспилотников и авиации по этому месту показывают, что официальные гарантии безопасности на практике не работают, а палатки не имеют никакой защиты;

  • «Оранжевая линия» — оружие неопределенности: введенное израильской армией понятие не имеет на местности никаких знаков или пограничных столбов; резко возрастает риск того, что беженцы и международные гуманитарные организации сами того не ведая окажутся в «запретной зоне» и будут обстреляны без предупреждения;

  • Крах договоренностей: гибель более 1400 человек после принятия мирного соглашения осенью 2025 года свидетельствует о параличе механизма дипломатических посредников; это создает угрозу того, что вместо достижения мира конфликт перейдет в еще более страшную фазу.

По вашему мнению, почему международные организации и мировое сообщество не могут положить конец бомбардировкам палаточных лагерей и рынков, объявленных «безопасной зоной»? Какие механизмы необходимы для предотвращения попрания прав мирного населения через неопределенные «оранжевые линии»? Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этой важной статьей, посвященной анализу человеческой трагедии в Газе, со всеми!

Армия ИзраиляСектор ГазаЛагерь Аль-ШатиАль-Маваси
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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