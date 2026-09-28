Xiaomi представила свою первую стиральную машину с тепловым насосом

·32·Технологии
Xiaomi представила свою первую стиральную машину с тепловым насосом

Компания Xiaomi представила на китайском рынке свою первую комбинированную стирально-сушильную машину с тепловым насосом — Mijia Вашинг Мачине Протектор Pro Супреме Эдитион Хеат Пумп Вашер-Дрер. Согласно данным Иксбт.ком, это передовое устройство позволяет одновременно очищать и сушить большие объемы одежды, выводя энергоэффективность в домашних хозяйствах на новый уровень. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Главным технологическим достижением новинки является возможность повторного использования тепловой энергии в процессе сушки, в отличие от традиционных конденсационных стиральных машин. По информации Xiaomi, такой подход помогает сократить энергопотребление на 73%. Кроме того, специальная конструкция с двумя вентиляторами ускоряет процесс сушки на 49%.

Инновационные технологии и компактный дизайн

Несмотря на то, что инженерам удалось разместить тепловой насос, устройство сохранило стандартные габариты обычных стиральных машин. Тепловой модуль расположен в верхней части корпуса, а оптимизированная циркуляция хладагента повышает эффективность теплообмена на 59%.

Устройство обладает мощностью стирки до 13 кг и сушки до 9 кг белья за один цикл. Пользователям доступны 35 основных программ стирки и сушки, а также 11 специализированных режимов. Двухслойная система фильтрации высокой плотности улавливает ворс и мелкие частицы, предотвращая их повторное оседание на одежде.

Искусственный интеллект и умная экосистема

Машина оснащена современной системой электролиза воды, и, по данным Xiaomi, коэффициент эффективности стирки составляет 1,3. При использовании режима электролиза в холодной воде можно удалить 20 видов сложных пятен и достичь уровня стерилизации до 99%.

Еще одним важным преимуществом устройства является встроенный помощник на базе AI. Пользователю достаточно указать материал, цвет и тип пятна, и система автоматически подберет оптимальную программу стирки и сушки. Новинка полностью интегрирована в экосистему умного дома Xiaomi HyperOS Смарт Коннект, что позволяет управлять ею удаленно через приложение Mi Home и использовать голосовые команды.

XiaomiMijiaSmart HomeHyperOSТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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