«Быть созидателем» и «Служить» — глубокая духовная формула, раскрывающая смысл жизни

Человеческое сознание и духовность всегда вращаются вокруг двух великих вопросов: являемся ли мы в этом мире лишь наблюдателями и покорными исполнителями или мы — творцы собственной судьбы и окружающей нас красоты? Часто «быть созидателем (творцом)» и «быть в служении Творцу» воспринимаются как взаимоисключающие понятия.

На самом деле в основе человеческой философии и законов жизни лежит абсолютная гармония этих двух понятий. Они нераздельны, а представляют собой единую, взаимодополняющую духовную цепь.

Что значит «быть созидателем»?

Дарованные человеку разум, мышление и способность к творчеству неслучайны. «Созидание» или творчество — это открытие человеком своей истинной природы:

Божественный дар: Это заложенный в человеческое тело и дух огромный потенциал, сила, направленная на создание нового, благоустройство жизни, улучшение мира через науку и искусство;

Пробуждение потенциала: Быть созидателем — значит не скрывать дарованные таланты, безграничную энергию и возможности, а претворять их в практическую жизнь, проявлять их.

Истинная суть «служения Творцу»

Служение Творцу часто представляют лишь в виде определенных формальных рамok. Однако охват этого понятия гораздо шире и глубже:

Уважение к системе мироздания: Служение Творцу — это жизнь в верности созданным Им извечным законам, природному балансу, человеческому достоинству и свету добра;

Любовь и смирение: Это проявляется через искренность, глубокое смирение, свободные от гордыни и эгоизма, и отношение с любовью ко всему живому.

Выбирать не нужно: Великий синтез и путь к совершенству

Человеку не нужно метаться между этими двумя понятиями и сомневаться в выборе:

Одно целое: Если раскрытие потенциала — это созидание, то направление этого раскрытого потенциала и силы на путь добра, истины и благодеяния — это искреннее служение Творцу;

Самая правильная формула жизни: Если человек расходует свою творческую энергию и талант не ради собственной выгоды или эгоизма, а во благо мира и чтобы быть достойным высшей истины, он достигает вершины истинного духовного совершенства.

Только человек, осознавший свой талант и направивший его на улучшение всего общества и бытия, может стать одновременно и созидателем, и преданным слугой высшей цели.