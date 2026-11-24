Игрок национальной сборной Узбекистана Аббосбек Файзуллаев не смог принять участие в последнем матче «Башакшехира» из-за травмы, полученной во время ноябрьского сбора в товарищеском матче против Саудовской Аравии.

Состояние 23-летнего футболиста вызвало серьезную обеспокоенность у узбекских болельщиков. Главный тренер стамбульского клуба Нури Шахин, рассказывая о травмированных игроках команды, в первую очередь прояснил сроки восстановления Аббосбека Файзуллаева.

«Аббосбек не сможет выйти на поле шесть недель. К сожалению, Эмину Байраму предстоит операция, он выбыл на 6–8 месяцев, Хамза Гюрелер пропустит 6–8 недель. Кристофер Опери был прооперирован, мы не увидим его на поле 4 месяца. Юсуфу Сары потребуется еще 2–3 недели на восстановление после операции. О сроках возвращения Уссейну Ба пока сказать ничего не можем. Игроки, чьего возвращения в строй мы ждем быстрее всего, — это Юсуф и Ба», — сказал Нури Шахин на пресс-конференции.

Матч в Дохе и ситуация в составе «Башакшехира»

Напомним, что 17 ноября национальная сборная Узбекистана провела товарищеский матч против Саудовской Аравии в городе Доха (Катар) и одержала победу со счетом 2:1. На 53-й минуте той встречи Аббосбек Файзуллаев получил повреждение после грубого действия соперника и покинул поле. Ранее пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана сообщала, что у футболиста травмирована лодыжка правой ноги.

Футболист Состояние Примерное время восстановления / пропуск Аббосбек Файзуллаев Травма лодыжки (в матче против Саудовской Аравии) 6 недель Эмин Байрам Запланирована операция 6–8 месяцев Кристофер Опери Проведена операция 4 месяца Хамза Гюрелер Травма 6–8 недель Юсуф Сары Восстановление после операции 2–3 недели Уссейну Ба Травма Точный срок неизвестен

В 12-м туре турецкой Суперлиги, прошедшем без Аббосбека Файзуллаева, «Башакшехир» на своем поле, уступая «Чоруму» со счетом 0:2, сумел переломить ход встречи и одержать волевую победу со счетом 4:2. Первый гол в этом камбэке забил Элдор Шомуродов.

Как вы считаете, как 6-недельный перерыв Аббосбека Файзуллаева повлияет на результаты «Башакшехира» в ближайших турах? Оставляйте свои мнения в комментариях!