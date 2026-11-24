Нури Шахин сообщил, сколько времени пропустит Аббосбек Файзуллаев
Игрок национальной сборной Узбекистана Аббосбек Файзуллаев не смог принять участие в последнем матче «Башакшехира» из-за травмы, полученной во время ноябрьского сбора в товарищеском матче против Саудовской Аравии.
Состояние 23-летнего футболиста вызвало серьезную обеспокоенность у узбекских болельщиков. Главный тренер стамбульского клуба Нури Шахин, рассказывая о травмированных игроках команды, в первую очередь прояснил сроки восстановления Аббосбека Файзуллаева.
«Аббосбек не сможет выйти на поле шесть недель. К сожалению, Эмину Байраму предстоит операция, он выбыл на 6–8 месяцев, Хамза Гюрелер пропустит 6–8 недель. Кристофер Опери был прооперирован, мы не увидим его на поле 4 месяца. Юсуфу Сары потребуется еще 2–3 недели на восстановление после операции. О сроках возвращения Уссейну Ба пока сказать ничего не можем. Игроки, чьего возвращения в строй мы ждем быстрее всего, — это Юсуф и Ба», — сказал Нури Шахин на пресс-конференции.
Матч в Дохе и ситуация в составе «Башакшехира»
Напомним, что 17 ноября национальная сборная Узбекистана провела товарищеский матч против Саудовской Аравии в городе Доха (Катар) и одержала победу со счетом 2:1. На 53-й минуте той встречи Аббосбек Файзуллаев получил повреждение после грубого действия соперника и покинул поле. Ранее пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана сообщала, что у футболиста травмирована лодыжка правой ноги.
Футболист
Состояние
Примерное время восстановления / пропуск
Аббосбек Файзуллаев
Травма лодыжки (в матче против Саудовской Аравии)
6 недель
Эмин Байрам
Запланирована операция
6–8 месяцев
Кристофер Опери
Проведена операция
4 месяца
Хамза Гюрелер
Травма
6–8 недель
Юсуф Сары
Восстановление после операции
2–3 недели
Уссейну Ба
Травма
Точный срок неизвестен
В 12-м туре турецкой Суперлиги, прошедшем без Аббосбека Файзуллаева, «Башакшехир» на своем поле, уступая «Чоруму» со счетом 0:2, сумел переломить ход встречи и одержать волевую победу со счетом 4:2. Первый гол в этом камбэке забил Элдор Шомуродов.
Как вы считаете, как 6-недельный перерыв Аббосбека Файзуллаева повлияет на результаты «Башакшехира» в ближайших турах? Оставляйте свои мнения в комментариях!
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