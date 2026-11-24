На Международном форуме омбудсменов, прошедшем в Москве, была подписана декларация о намерении создать Всемирную ассоциацию независимых правозащитников (ВАНП). Документ поддержали 74 правозащитника. Новая структура предусматривает оказание трансграничной правовой помощи в случаях нарушения прав человека в различных странах и разработку механизмов совместного реагирования на кризисы.

Узбекистан также принял участие в форуме, организованном в рамках очередного заседания Альянса евразийских омбудсменов. Страну представил заместитель Уполномоченного Олий Мажлиса по правам человека (омбудсмена). В своем выступлении он затронул вопросы защиты детей и молодежи в интернет-пространстве и создания для них безопасной цифровой среды.

Что подразумевает декларация, подписанная 74 правозащитниками?

Декларация выражает намерение по созданию Всемирной ассоциации независимых правозащитников. В документе в качестве основных принципов новой структуры закреплены гуманизм, независимость, беспристрастность и международная солидарность.

Главная цель инициативы — укрепление сотрудничества между институтами различных стран в сфере защиты прав человека. В частности, предусматривается создание механизмов взаимной помощи в ситуациях, когда возможностей одного государства недостаточно или проблемы с правами человека затрагивают территорию нескольких стран.

Стоит отметить, что на данный момент подписанный документ означает не начало полноценной работы организации, а поддержку инициативы и намерения по ее созданию.

Трансграничная правовая помощь и совместное реагирование на кризисы

Необходимость создания нового объединения объясняется сложными проблемами современного мира. Вооруженные конфликты, техногенные и природные катастрофы, гуманитарные кризисы, а также массовая миграция требуют новых механизмов международного сотрудничества в области защиты прав человека.

В рамках инициативы планируется развитие нескольких важных направлений:

Трансграничная правовая помощь: усиление сотрудничества по оказанию правовой поддержки лицам, чьи права были нарушены в разных странах.

Совместное реагирование на кризисы: выработка скоординированных действий и общих подходов между омбудсменами в случаях массовых нарушений прав.

Обмен опытом: изучение эффективных методов и практик в сфере защиты прав человека.

Международная солидарность: продолжение диалога в сфере защиты прав даже в условиях политических и межгосударственных разногласий.

Планируется, что членство в организации будет открытым. К объединению могут присоединиться правозащитники, поддерживающие его ценности.

«Московские принципы» — основные критерии сотрудничества

Деятельность будущего объединения будет основываться на принципах международного правозащитного сотрудничества, получивших название «Московские принципы». Данный документ включает в себя 23 правила.

В нем особое внимание уделено таким вопросам, как защита человеческого достоинства, универсальность прав и свобод, уважение национального многообразия, верховенство закона и беспристрастность.

Одной из главных задач принципов является укрепление независимости национальных правозащитных институтов, а также сохранение их взаимодействия даже в случае возникновения разногласий между государствами.

В Москве собрались представители 70 стран

Международный форум омбудсменов прошел в Москве 16–18 ноября 2026 года. В мероприятии приняли участие более 450 делегатов из почти 70 стран.

Среди них были представители национальных правозащитных институтов, международные эксперты и молодые правозащитники. В программу форума вошли дискуссии, посвященные обмену передовым опытом в защите прав человека, ограждению молодежи от влияния вредоносной информации в интернете и развитию международного сотрудничества.

В рамках участия делегации Узбекистана был представлен опыт защиты детей и молодежи в цифровой среде. Вместе с тем на форуме обсуждались вопросы усиления сотрудничества между государствами и правозащитными институтами в случаях нарушения прав человека.