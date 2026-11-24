Пятикратный чемпион мира по шахматам Вишванатан Ананд высказал свое мнение об историческом противостоянии между Жавохиром Синдаровым и действующим чемпионом мира Гукешем Доммараджу. Индийская легенда считает силы двух гроссмейстеров практически равными. По его мнению, шансы в борьбе за чемпионский титул составляют 50 на 50. Эта оценка Ананда имеет особое значение для узбекистанских любителей шахмат, поскольку он открыто заявил, что видит потенциал Синдарова на уровне действующего чемпиона мира. «Шансы 50 на 50» В интервью сайту Чесс.ком Ананд сравнил общую силу обоих шахматистов. Он отметил, что, хотя их текущая спортивная форма может различаться, с точки зрения шахматного потенциала соперники очень близки друг к другу. «Я думаю, что их общий потенциал практически одинаков. Я говорю не о текущей спортивной форме, а именно о силе. Поэтому шансы очень близки — примерно 50 на 50», — сказал Ананд.

Однако для опытного гроссмейстера самый интересный аспект матча заключается не только в предсказании победителя. Ему интересно наблюдать за тем, кто первым одержит победу, какой шахматист начнет оказывать первоначальное давление на соперника и добьется преимущества за счет неожиданных ходов. «Сами цифры не так важны. Мне гораздо интереснее, кто первым выиграет, кто первым начнет оказывать давление на соперника, кто будет выделяться большим количеством неожиданных ходов. Именно эти вещи дают мне больше информации», — добавил он. Какой совет Ананд дал Гукешу? Индийская шахматная легенда подчеркнул, что самая важная задача для действующего чемпиона мира — подойти к матчу в хорошей спортивной форме и играть с уверенностью в своих силах. Ананд сказал, что в таланте Гукеша нет сомнений, и он должен помнить об этом в каждой партии. В то же время он отметил, что такая же уверенность важна и для Синдарова. «В конечном счете, Гукеш — очень талантливый шахматист, и он не должен об этом забывать. То же самое можно сказать и о Синдарове. В текущем году мы стали свидетелями того, насколько он силен.