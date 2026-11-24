Как чемпион мира Ананд оценил шансы Жавохира Синдарова?
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
- Пятикратный чемпион мира по шахматам Вишванатан Ананд оценил шансы в противостоянии между Жавохиром Синдаровым и действующим чемпионом мира Гукешем Доммараджу как равные, то есть 50 на 50.
- Индийская легенда подчеркнула, что шахматный потенциал обоих гроссмейстеров практически одинаков, и посоветовала каждому из них играть с уверенностью в свои силы.
- Первый матч чемпионского поединка из 14 партий, начатого в Женеве, завершился ничьей.
Пятикратный чемпион мира по шахматам Вишванатан Ананд высказал свое мнение об историческом противостоянии между Жавохиром Синдаровым и действующим чемпионом мира Гукешем Доммараджу. Индийская легенда считает силы двух гроссмейстеров практически равными. По его мнению, шансы в борьбе за чемпионский титул составляют 50 на 50.
Эта оценка Ананда имеет особое значение для узбекистанских любителей шахмат, поскольку он открыто заявил, что видит потенциал Синдарова на уровне действующего чемпиона мира.
«Шансы 50 на 50»
В интервью сайту Чесс.ком Ананд сравнил общую силу обоих шахматистов. Он отметил, что, хотя их текущая спортивная форма может различаться, с точки зрения шахматного потенциала соперники очень близки друг к другу.
«Я думаю, что их общий потенциал практически одинаков. Я говорю не о текущей спортивной форме, а именно о силе. Поэтому шансы очень близки — примерно 50 на 50», — сказал Ананд.
Однако для опытного гроссмейстера самый интересный аспект матча заключается не только в предсказании победителя. Ему интересно наблюдать за тем, кто первым одержит победу, какой шахматист начнет оказывать первоначальное давление на соперника и добьется преимущества за счет неожиданных ходов.
«Сами цифры не так важны. Мне гораздо интереснее, кто первым выиграет, кто первым начнет оказывать давление на соперника, кто будет выделяться большим количеством неожиданных ходов. Именно эти вещи дают мне больше информации», — добавил он.
Какой совет Ананд дал Гукешу?
Индийская шахматная легенда подчеркнул, что самая важная задача для действующего чемпиона мира — подойти к матчу в хорошей спортивной форме и играть с уверенностью в своих силах.
Ананд сказал, что в таланте Гукеша нет сомнений, и он должен помнить об этом в каждой партии. В то же время он отметил, что такая же уверенность важна и для Синдарова.
«В конечном счете, Гукеш — очень талантливый шахматист, и он не должен об этом забывать. То же самое можно сказать и о Синдарове. В текущем году мы стали свидетелями того, насколько он силен.
Я думаю, что самая важная задача для обоих — начать матч с уверенностью в своих силах и сохранить эту уверенность до конца», — сказал пятикратный чемпион мира.
В первой партии зафиксирована ничья
В первой партии матча за звание чемпиона мира, стартовавшего в Женеве, Жавохир Синдаров и Гукеш Доммараджу сыграли вничью. Встреча, начавшаяся в 19:00 по ташкентскому времени, длилась почти четыре часа.
Таким образом, после первой партии в матче, рассчитанном на 14 партий, счет не был открыт. Теперь любителей шахмат ждут следующие встречи и неожиданные идеи в подготовке гроссмейстеров.
По мнению Ананда, именно первая победа может изменить психологический ландшафт матча. Значит, шансы, которые пока оцениваются как 50:50, вполне могут измениться из-за одного важного решения или неожиданного хода в следующих партиях.
С подпиской рекламы не будет
Zamin Premium — 4 900 сум в месяц
Комментарии0
…