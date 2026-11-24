В Китае к смертной казни приговорили чиновника, который сотрудничал с иностранной разведкой и передавал за рубеж государственные секреты. Лицо, представленное только под фамилией Ма, передало более 100 разведывательных данных, 35 из которых впоследствии были классифицированы как государственная тайна. За свои услуги он получил более 1 миллиона юаней, что составляет примерно 150 тысяч долларов.

Об этом сообщается в официальном информационном канале, связанном с Национальным управлением по защите государственных тайн Китая. Агентство Reuters также осветило эту информацию, однако отметило, что не смогло независимо подтвердить детали происшествия.

Как китайский чиновник попал в разведывательную ловушку?

Согласно официальному сообщению, Ма познакомился с представителем иностранной разведки во время выполнения служебных обязанностей за рубежом. Он регулярно встречался с лицом, представленным под псевдонимом «Кайлин», под предлогом изучения китайского языка.

Отношения, которые поначалу строились в форме обычного общения, со временем перешли к вопросам, касающимся политической и секретной информации. Позже «Кайлин» познакомил его с другим человеком. Тот, в свою очередь, пригрозил сообщить правительству Китая о том, что чиновник ранее уже разглашал секретные сведения.

После этого Ма согласился сотрудничать с иностранной разведкой. С ним было подписано соглашение, отражающее условия конфиденциальности и верности. Чиновнику регулярно выплачивали деньги, а для получения и отправки данных выдали специальный ноутбук.

Передал за рубеж более 100 документов

Даже после возвращения в Китай Ма продолжил шпионскую деятельность. Он извлекал нужную информацию из секретных документов, к которым имел доступ по долгу службы, а по вечерам отправлял их за рубеж через специальные интернет-платформы.

В официальном сообщении говорится, что всего он передал более 100 разведывательных данных. 35 из них впоследствии были классифицированы как государственная тайна.

За эту деятельность чиновник получил более 1 миллиона юаней. В нынешнем эквиваленте это равно примерно 150 тысячам долларов США.

Какое наказание назначили чиновнику?

Суд в Китае приговорил чиновника, известного под фамилией Ма, к смертной казни. Также было вынесено решение о конфискации всего его личного имущества.

Однако важные детали дела не разглашаются. В частности, не сообщается, в каком государственном ведомстве работал чиновник, с какой иностранной разведкой он сотрудничал, когда и где проходил судебный процесс.

Самое главное, нет официальной информации о том, был ли приведен приговор в исполнение. По этой причине пока можно говорить лишь о том, что чиновник приговорен к смертной казни, но подтверждающих данных о приведении приговора в исполнение нет.

Агентство Reuters также заявило, что не смогло независимо проверить информацию, распространенную официальными китайскими источниками.

Почему эта новость вызвала широкое обсуждение в Китае?

Сообщение об этом инциденте широко распространилось в государственных СМИ. Утром 23 ноября оно стало одной из самых обсуждаемых тем в китайской социальной сети Веибо.

Органы по защите государственных тайн Китая в последние годы регулярно предупреждают через социальные сети о методах, которые используют иностранные разведслужбы для вовлечения чиновников в сотрудничество.

Сообщается, что и в этом деле применялись методы установления доверительных отношений, предложения финансовой выгоды, а затем давления через шантаж.

Данный случай показал, что вопросы защиты государственных тайн и борьбы с деятельностью иностранной разведки в Китае вновь вышли на повестку дня.