Цена биткоина упала до $65 000: ликвидация на $1,8 млрд

·66·Экономика
Цена биткоина упала до $65 000: ликвидация на $1,8 млрд
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На фоне обострения геополитической напряженности между США и Ираном цена биткоина (БТК) снизилась на 8%, достигнув девятинедельного минимума в $65 360. По данным ТрадингВиев, этот показатель на бирже Битстамп стал самым низким с 29 марта, что свидетельствует о перехвате инициативы продавцами на рынке. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком .

Падение цен привело к масштабным ликвидациям на рынке деривативов. В частности, было закрыто лонг-позиций (ставок на рост) более чем на $1,58 млрд. Из этой суммы $774,2 млн пришлось непосредственно на биткоин, а по Ethereum (ЭТ) было ликвидировано позиций на $440 млн.

В общей сложности, с учетом шорт- и лонг-позиций, с рынка ушло $1,83 млрд. Это крупнейшая волна ликвидаций с 6 февраля, когда цена БТК упала ниже $60 000. Аналитики КрйптоБантер назвали это самыми крупными суточными потерями за последние месяцы.

Аналитик под псевдонимом Бйзантине Генерал, опираясь на данные крупных бирж Binance, Бйбит, ОККс и Дерибит, прокомментировал резкие колебания рынка. Другой эксперт, ДонаКс₿τ, отметил, что сегодняшняя ликвидация лонгов на $1,5 млрд немного меньше кризисного показателя периода пандемии 2020 года ($1,6 млрд).

БиткоинКриптовалютаЛиквидацияБиржаЭкономика
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Laylo
«ZAMIN.UZ» редактор

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