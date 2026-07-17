20 июля ожидается снижение курса доллара

·43·Экономика
20 июля ожидается снижение курса доллара

Ожидается, что курс доллара, действующий 20 июля, снизится примерно на 54–55 сумов. Об этом сообщил Telegram-канал Bankir.

Лучшие курсы продажи доллара банками:

Garantbank — 12 080 сумов.
• Hayotbank — 12 080 сумов.
• Universalbank — 12 080 сумов.
Asakabank — 12 070 сумов.

Лучшие курсы покупки доллара банками:

• Anorbank — 12 105 сумов.
• Asia Alliance Bank — 12 115 сумов.
• Asakabank — 12 120 сумов.
• Kapitalbank — 12 125 сумов.

В течение дня курс может меняться. Для уточнения актуального курса посетите официальные сайты банков.

GarantbankAsakabankAnorbankKapitalbankBankir
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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