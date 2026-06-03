Медведь Hyperliquid потерял $46 млн на шорте HYPE и стал быком

·39·Экономика
Медведь Hyperliquid потерял $46 млн на шорте HYPE и стал быком

На фоне продолжающегося роста цены токена HYPE на платформе Hyperliquid крупный крипто-кит, ставивший на падение этого актива, наконец был вынужден закрыть свою позицию. По данным ХйперБот, трейдер, известный под ником «лоракле.хл», во вторник закрыл свою шорт-позицию по HYPE, зафиксировав убыток в размере $46,46 млн. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком .

Этот трейдер сделал крайне агрессивную ставку против рыночного тренда, что подтверждается выплатой более $54 000 в виде ставок финансирования (фундинг фис). Однако, когда цена HYPE продолжила расти, он решил полностью изменить свою стратегию.

После принятия крупного убытка Лоракле.хл немедленно перешел в «лонг». Согласно данным ХйпуррСкан, он открыл новую позицию объемом $5,98 млн с кредитным плечом 2кс на 82 200 токенов HYPE по цене около $70,20. К среде, когда цена HYPE достигла $72,80, нереализованная прибыль трейдера превысила $213 000.

Стратегический разворот трейдера не ограничился только HYPE. Он занял лонг-позиции по всем активам, которые основатель БитМЭКс Артур Хейс назвал «святой троицей»: HYPE, НЭАР и ЗЭК. По состоянию на среду в его портфеле была экспозиция на $5,98 млн в HYPE, $5,46 млн в ЗЭК и $2,63 млн в НЭАР.

В настоящее время эти три позиции приносят общую прибыль более $920 000. Наибольший прирост обеспечил ЗЭК, принеся более $521 000 прибыли, в то время как HYPE и НЭАР показали положительный результат в $213 450 и $185 900 соответственно.

HyperliquidКриптовалютаHYPEИнвестицииБлокчейн
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Laylo
«ZAMIN.UZ» редактор

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