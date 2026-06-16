Бессрочные фьючерсы на Bitcoin легализуются в США: новая эра на рынке криптовалют

·7·Экономика
Бессрочные фьючерсы на Bitcoin легализуются в США: новая эра на рынке криптовалют

Ожидается, что последние изменения в финансовой системе США полностью изменят глобальный облик рынка криптовалют. В течение многих лет бессрочные (перпетуал) фьючерсы на Bitcoin были одним из важнейших инструментов торговли цифровыми активами, однако они функционировали преимущественно на нерегулируемых офшорных площадках. Теперь разрешение на использование этого инструмента со стороны официальных регуляторов США широко открывает двери для институциональных инвесторов. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком, сообщает издание.

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) разрешила бирже КалшиЭКс зарегистрировать контракт БТКПЭРП. Это бессрочный фьючерсный контракт, привязанный к спотовой цене Bitcoin, что считается важным поворотным моментом в истории криптодеривативов. Данное решение создает безопасный и законный способ извлечения прибыли из колебаний цены Bitcoin не только для розничных трейдеров, но и для крупных международных фондов.

В чем преимущество бессрочных фьючерсов?

Бессрочный фьючерс, или просто «перп» (перп), — это вид дериватива, который позволяет трейдерам зарабатывать на движении цены актива, не покупая сам актив. В отличие от традиционных фьючерсов, бессрочные контракты не имеют даты экспирации. Трейдеры могут держать свои позиции открытыми неограниченно долго, при условии поддержания необходимой маржи. Это избавляет от необходимости постоянного переоткрытия контрактов (ролловера).

Чтобы цена этого инструмента не слишком отклонялась от спотовой цены Bitcoin, используется специальный механизм «фундинг рате» (ставка финансирования). В зависимости от состояния рынка, владельцы длинных (лонг) или коротких (шорт) позиций периодически выплачивают друг другу вознаграждение. Эта система стала одним из основных факторов, превративших бессрочные контракты в самый популярный продукт на крипторынке.

Новые возможности для участников рынка

Этот продукт, зародившийся на офшорных биржах, теперь переходит на финансовый рынок США, находящийся под строгим контролем. Это предоставляет трейдерам ряд преимуществ:
  • управление крупными позициями с помощью левериджа (кредитного плеча) без привлечения огромного капитала;
  • возможность извлекать прибыль как из роста, так и из падения рынка;
  • избежание сложных бюрократических процессов, характерных для традиционных фьючерсов;
  • работа в торговой среде, защищенной регулятором.

По данным Иксбт.ком, легализация таких инструментов в США может привести к притоку миллиардов долларов новой ликвидности на криптовалютный рынок. Крупные инвестиционные банки и хедж-фонды, которые ранее опасались нерегулируемых платформ, теперь начнут входить на рынок Bitcoin через инструменты под надзором CFTC.

Резюмируя, интеграция бессрочных фьючерсов на Bitcoin в финансовую систему США свидетельствует о завершении эпохи «дикого запада» криптовалют. Ожидается, что этот процесс будет способствовать дальнейшему сближению цифровых активов с традиционным финансовым рынком и стабилизации цены Bitcoin.

BitcoinКриптовалютаБиржаИнвестицииCFTC
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Laylo
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