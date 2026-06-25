На рынке строительных материалов будет создана новая система

·30·Экономика
На рынке строительных материалов будет создана новая система

В начале года была принята масштабная программа по обеспечению населения жильем. Согласно ей, до 2040 года планируется в два раза увеличить количество ежегодно строящихся домов, доведя этот показатель до 280 тысяч, сообщил пресс-секретарь Президента Шерзод Асадов.

Также определено увеличение числа массивов «Новый Узбекистан» с 61 до 120. В настоящее время в стране ежегодно в эксплуатацию вводятся 20–25 миллионов квадратных метров коммерческой недвижимости.

По расчетам, только жилые и коммерческие здания ежегодно создают спрос на строительные материалы на сумму не менее 10 миллиардов долларов.

На Ташкентском международном инвестиционном форуме партнерам были предложены инфраструктурные проекты общей стоимостью 27 миллиардов долларов.

Среди них — планы по строительству атомной электростанции в Джизакской области, четвертого обогатительного завода по меди в Ташкентской области, а также нового аэропорта Ташкента в Среднем Чирчике с пропускной способностью 20 миллионов пассажиров в год.

Кроме того, в Новом Ташкенте предусмотрено строительство футбольного стадиона на 55 тысяч мест и автомобильной дороги Ташкент–Самарканд протяженностью 282 километра. Реализация этих проектов потребует огромных объемов строительных материалов.

К продукции, используемой на крупных объектах, предъявляются высокие требования по стандартам, качеству и сертификации. В связи с этим была отмечена необходимость создания новой системы, которая свяжет такие проекты с местными производителями стройматериалов.

Шерзод АсадовНовый УзбекистанТашкентДжизакНовый ТашкентСтроительные материалы
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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