Объявлены курсы валют на 7 августа

Центральный банк Узбекистана объявил официальные курсы иностранных валют на 7 августа 2026 года. Согласно данным, доллар подорожал на 28,92 сума и составил 11 915,64 сума.

• Евро подорожал на 32,19 сума и составил 13 749,46 сума.

• Российский рубль подешевел на 0,18 сума и снизился до 146,19 сума.

• Фунт стерлингов подорожал на 27,03 сума и составил 16 034,88 сума.

• Японская иена подорожала на 0,13 сума и составила 75,48 сума.

• Швейцарский франк подорожал на 32,09 сума и составил 14 719,75 сума.

• Китайский юань подорожал на 4,29 сума и составил 1 765,52 сума.