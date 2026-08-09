Парашюты, парапланы и квадроциклы: для туристического бизнеса предоставят таможенные льготы

·41·Экономика
Парашюты, парапланы и квадроциклы: для туристического бизнеса предоставят таможенные льготы

В Узбекистане будут восстановлены аэродромы и взлётно-посадочные полосы, которые годами не использовались и находились в заброшенном состоянии, после чего их превратят в объекты туризма и экстремального спорта. Это предусмотрено проектом решения Президента, направленного на развитие активного туризма.

Правительство разрабатывает механизмы развития малой и лёгкой авиации по всей стране и создания новых возможностей для представителей бизнеса.

Лёгкая авиация, парашюты и учебные центры

Согласно проекту, восстановленные и благоустроенные аэродромы будут передаваться предпринимателям на правах аренды. На этих территориях будут организованы следующие виды деятельности:

  • Экстремальный туризм: полёты на воздушных судах лёгкой авиации, прыжки с парашютом и полёты на парапланах;

  • Образование и инфраструктура: использование зданий и сооружений на территории аэродромов в качестве учебных центров для подготовки специалистов.

Кроме того, в целях регулирования и развития сферы малой авиации предлагается наделить Агентство гражданской авиации статусом государственного регулятора с расширенными полномочиями по регистрации и сертификации воздушных судов.

Беспрецедентные таможенные льготы для бизнеса

В целях поддержки предпринимателей, оказывающих услуги в сфере экстремального и активного туризма, предусмотрен значительный пакет льгот.

В частности, планируется полностью освободить от таможенных платежей импорт в страну около 40 видов специального оборудования и транспортных средств.

В число техники, подпадающей под льготы, входят: квадроциклы, багги, автокемперы, гидроциклы, парашюты, парапланы и горнолыжное оборудование.

Предлагается ввести данный льготный режим с 1 января 2027 года по 1 января 2030 года. Кроме того, ожидается, что начиная с 2027 года инфраструктурные проекты на объектах активного туризма будут включаться в государственные программы и финансироваться государством.

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УзбекистанАгентство гражданской авиации
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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