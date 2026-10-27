Объявлены курсы валют на 28 октября

Центральный банк Узбекистана объявил официальные курсы иностранных валют на 28 октября 2026 года. Согласно им, доллар подорожал на 57,02 сума и составил 11 918,98 сума.

• Евро подорожал на 5,42 сума и составил 13 283,70 сума.

• Российский рубль подорожал на 0,91 сума и составил 148,04 сума.

• Фунт стерлингов подорожал на 42,74 сума и составил 15 876,08 сума.

• Японская иена подорожала на 0,20 сума и составила 75,55 сума.

• Швейцарский франк подорожал на 32,44 сума и составил 14 381,01 сума.

• Китайский юань подорожал на 8,72 сума и составил 1 787,60 сума.