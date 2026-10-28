Объявлены курсы валют на 29 октября
Представлены курсы иностранных валют по отношению к суму на 29 октября 2026 года. Согласно данным, курс доллара США составил 12 004,02 сума, евро — 13 361,67 сума. Британский фунт стерлингов зафиксирован на уровне 15 950,94 сума, швейцарский франк — 14 467,90 сума.
Показатели других валют выглядят следующим образом:
• Российский рубль: 148,80 сума (+0,76 сума).
• Японская иена: 76,02 сума (+0,47 сума).
• Китайский юань: 1800,68 сума (+13,08 сума).
• Доллар США: 12 004,02 сума (+85,04 сума).
• Евро: 13 361,67 сума (+77,97 сума).
• Британский фунт стерлингов: 15 950,94 сума (+74,86 сума).
• Швейцарский франк: 14 467,90 сума (+86,89 сума).
Указанные изменения означают, что курсы всех семи валют выросли по сравнению с предыдущими значениями. Данные актуальны на 29 октября, в последующие дни курсы могут измениться.
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