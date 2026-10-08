Объявлены курсы валюat на 8 октября

·45·Экономика
Объявлены курсы валюat на 8 октября

Центralный банк Узбекистана объявил официальные курсы иностранных валюat на 8 октября 2026 года. Согласно документу, доллар подорожал на 18,40 сума и составил 11 809,19 сума.

• Евро подешевел на 79,64 сума и составил 13 206,22 сума. • Российский рубль подорожал на 0,37 сума и составил 138,15 сума. • Фунт стерлингов подешевел на 53,51 сума и составил 15 602,30 сума. • Японская иена подорожала на 0,02 сума и составила 74,65 сума. • Швейцарский франк подешевел на 13,72 сума и составил 14 185,21 сума. • Китайский юань подорожал на 2,75 сума и составил 1 761,36 сума.

Центralный банкКурс валюatДоллар США
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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