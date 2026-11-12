Цены на золотые слитки снизились

Центральный банк Узбекистана объявил цены продажи мерных золотых слитков на 12 ноября 2026 года.

Цены на золотые слитки установлены следующим образом:

5 грамм — 9 012 000 сумов;

10 грамм — 18 025 000 сумов;

20 грамм — 36 050 000 сумов;

50 грамм — 90 124 000 сумов;

100 грамм — 180 248 000 сумов.

Мерные золотые слитки можно приобрести в офисах всех коммерческих банков Узбекистана.