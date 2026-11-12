В Андижане заместитель хокима и сотрудник кадастра задержаны при получении взятки в 100 тысяч долларов

В Пахтаабадском районе Андижанской области пресечен факт коррупции, совершенный должностными лицами. Заместитель хокима района и должностное лицо районного филиала Палаты государственных кадастров были задержаны с поличным в ходе оперативного мероприятия при получении крупной суммы денег от предпринимателя.

Обещание земельного участка и требование 100 тысяч долларов

Как сообщается, данные должностные лица пообещали предпринимателю содействие в приобретении по низкой цене через онлайн-аукцион земельного участка площадью 50 соток, находящегося в резерве районного хокимията, а также оформление его на имя предпринимателя. За эту услугу они потребовали в общей сложности 100 тысяч долларов США.

В ходе оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками СГБ и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре, эти лица были задержаны при получении 30 тысяч долларов США из требуемой суммы через третье лицо.

Параметры преступления и следствия Детали и информация Место происшествия Андижанская область, Пахтаабадский район Земельный участок Земельный участок площадью 50 соток в резерве районного хокимията Общая требуемая сумма 100 тысяч долларов США (задержаны при получении 30 тысяч долларов) Исполнители операции Сотрудники СГБ и Департамента (оперативное мероприятие) Возбужденные уголовные дела Статьи 168 и 211 Уголовного кодекса

«В результате проведенного оперативного мероприятия незаконные действия должностных лиц были пресечены, вещественные доказательства изъяты».

Правовые меры и следственные действия

По данному факту в отношении подозреваемых лиц возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса Республики Узбекистан:

Статья 168, часть 4, пункты «а» и «г» (Мошенничество в особо крупном размере, совершенное по предварительному сговору);

Статья 28, 211, часть 3, пункт «а» (Соучастие в даче взятки в особо крупном размере и преступления, связанные с получением взятки).

В настоящее время по данному уголовному делу продолжаются все необходимые следственные действия.

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