В Андижане заместитель хокима и сотрудник кадастра задержаны при получении взятки в 100 тысяч долларов

1 мин чтения6
В Андижане заместитель хокима и сотрудник кадастра задержаны при получении взятки в 100 тысяч долларов

В Пахтаабадском районе Андижанской области пресечен факт коррупции, совершенный должностными лицами. Заместитель хокима района и должностное лицо районного филиала Палаты государственных кадастров были задержаны с поличным в ходе оперативного мероприятия при получении крупной суммы денег от предпринимателя.

Обещание земельного участка и требование 100 тысяч долларов

Как сообщается, данные должностные лица пообещали предпринимателю содействие в приобретении по низкой цене через онлайн-аукцион земельного участка площадью 50 соток, находящегося в резерве районного хокимията, а также оформление его на имя предпринимателя. За эту услугу они потребовали в общей сложности 100 тысяч долларов США.

В ходе оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками СГБ и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре, эти лица были задержаны при получении 30 тысяч долларов США из требуемой суммы через третье лицо.

Параметры преступления и следствия

Детали и информация

Место происшествия

Андижанская область, Пахтаабадский район

Земельный участок

Земельный участок площадью 50 соток в резерве районного хокимията

Общая требуемая сумма

100 тысяч долларов США (задержаны при получении 30 тысяч долларов)

Исполнители операции

Сотрудники СГБ и Департамента (оперативное мероприятие)

Возбужденные уголовные дела

Статьи 168 и 211 Уголовного кодекса

«В результате проведенного оперативного мероприятия незаконные действия должностных лиц были пресечены, вещественные доказательства изъяты».

Правовые меры и следственные действия

По данному факту в отношении подозреваемых лиц возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса Республики Узбекистан:

  • Статья 168, часть 4, пункты «а» и «г» (Мошенничество в особо крупном размере, совершенное по предварительному сговору);

  • Статья 28, 211, часть 3, пункт «а» (Соучастие в даче взятки в особо крупном размере и преступления, связанные с получением взятки).

В настоящее время по данному уголовному делу продолжаются все необходимые следственные действия.

Как вы считаете, насколько дальнейшая цифровизация аукционных процессов и системы выделения земель поможет предотвратить подобные коррупционные случаи? Оставляйте свое мнение в комментариях!

Вам понравилась статья?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» редактор
Следите за Zamin:Telegram-каналСледить в Google

С подпиской рекламы не будет

Zamin Premium — 4 900 сум в месяц

Комментарии0

Объявления

Для сотрудничества
  1. Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
    Авто
    Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
  2. Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
    Авто
    Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
  3. 8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
    Экономика
    8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
  4. Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
    Технологии
    Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
  5. Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
    Технологии
    Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
  6. Как выбрать карту для ежедневных расходов?
    Для жизни
    Как выбрать карту для ежедневных расходов?
  7. Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
    Спорт
    Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
  8. Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
    Авто
    Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
  9. Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
    Общество
    Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
  10. Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
    Для жизни
    Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Похожие новости

Популярные новости в категории Общество