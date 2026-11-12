«Самые тонкие» в мире механические наручные часы получили награду в Швейцарии

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«Самые тонкие» в мире механические наручные часы получили награду в Швейцарии

Модель ТинКинг Мйстерй, созданная российским независимым часовщиком Константином Чайкиным, была удостоена премии «Дерзость» (Аудакитй Призе) на престижном конкурсе Гранд Прикс д'Хорлогерие де Геневе (ГФГ), прошедшем в швейцарской Женеве. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Награда, врученная 7 ноября 2026 года, присуждается за нестандартный подход и творческую смелость в часовом искусстве.

Толщина модели ТинКинг Мйстерй составляет всего 1,65 миллиметра, а вес без ремешка — 12,1 грамма. Благодаря этому они считаются самыми тонкими механическими наручными часами в мире.

Часовой механизм состоит из 284 деталей. Время в них отображается не с помощью традиционных стрелок, а через прозрачные сапфировые диски. Еще одна особенность модели заключается в том, что механизм интегрирован непосредственно в корпус.

По данным производителя, в мире будет выпущено всего 12 экземпляров таких часов. Цена составляет около 400 тысяч швейцарских франков без учета налогов.

Стоит отметить, что Константин Чайкин уже получал премию «Дерзость» на конкурсе ГФГ в 2018 году. Тогда награды была удостоена его модель Кловн.

Человек, держащий тонкие часы Константина Чайкина и награду.
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