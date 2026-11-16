Руслан Абдуллаев в своем следующем бою в США выйдет на ринг против мексиканского боксера

Талантливый узбекский профессиональный боксер Руслан Абдуллаев в своем следующем поединке померится силами с соперником из Мексики. Наш соотечественник выйдет на ринг в США утром 21 ноября. Абдуллаев, который до сих пор не знал поражений в своей профессиональной карьере, теперь постарается довести количество побед до шести. Однако ему будет противостоять опытный мексиканский боксер.

Стали известны подробности следующего боя Руслана Абдуллаева, который укрепляет свои позиции в профессиональном боксе Узбекистана. Наш соотечественник примет участие в вечере профессионального бокса, который состоится 21 ноября в городе Индио, штат Калифорния, США.

Соревнование пройдет в комплексе Фантасй Спрингс Касино. Соперником Абдуллаева станет мексиканец Хуан Меса Ангуло.

Шанс на шестую победу для Абдуллаева

Руслан Абдуллаев провел на профессиональном ринге пять боев и во всех одержал победу.

Этот результат свидетельствует об успешном начале его профессиональной карьеры. Теперь узбекский боксер намерен продолжить свою победную серию и одержать шестую викторию на профессиональном ринге.

Безусловно, каждый новый бой, независимо от предыдущих результатов, требует особой подготовки и концентрации. Поэтому предстоящая встреча станет важным испытанием для Абдуллаева.

На счету мексиканского соперника 12 боев

Соперник нашего соотечественника Хуан Меса Ангуло также обладает определенным опытом в профессиональном боксе.

Мексиканский боксер провел к настоящему времени 12 боев, в девяти из которых одержал победу. Трижды он терпел поражение.

Боксер Бои Победы Поражения Руслан Абдуллаев 5 5 0 Хуан Меса Ангуло 12 9 3

Судя по статистическим показателям, Ангуло провел на профессиональном ринге больше боев, чем Абдуллаев. Однако наш соотечественник пока идет без поражений.

Теперь внимание приковано к бою в городе Индио

Поединок, который состоится 21 ноября, является очередным важным этапом в профессиональной карьере Руслана Абдуллаева.

Естественно, что болельщики с большим интересом ждут выступления нашего соотечественника в США. Ведь каждая победа не только улучшает профессиональный рекорд боксера, но и служит укреплению его позиций на международной арене.

Абдуллаев одержал пять побед в пяти боях. Теперь он выйдет на ринг против мексиканского соперника за шестой викторией. Вопрос один: сможет ли наш соотечественник продолжить свою беспроигрышную серию?