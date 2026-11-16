Триумф Диёры Келдиёровой: каких результатов добились наши дзюдоисты на Гран-при в Хорватии?

В столице Хорватии, городе Загреб, завершился престижный международный турнир по дзюдо серии Гран-при. Сборная Узбекистана, представленная пятью спортсменами, возвращается на родину с серебряной и бронзовой медалями, а также ценными рейтинговыми очками.

Возвращение Диёры Келдиёровой и серебро Муроджона Юлдошева

Одним из самых ожидаемых событий соревнований стало возвращение чемпионки Олимпиады Париж-2024 Диёры Келдиёровой. Возобновившая профессиональную карьеру после двухлетнего перерыва, наша талантливая дзюдоистка завоевала бронзовую медаль на татами Загреба. Кроме того, она пополнила свой актив 350 рейтинговыми очками в преддверии Олимпиады Лос-Анджелес-2028. По мнению экспертов, Диёра постепенно возвращается к своей прежней высокой спортивной форме.

Также опытный дзюдоист Муроджон Юлдошев, защищавший честь страны в весовой категории до 81 кг, продемонстрировал блестящее выступление, дошел до финала и удостоился почетной серебряной медали. Этот успех принес Юлдошеву 490 рейтинговых очков.