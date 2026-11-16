Триумф Диёры Келдиёровой: каких результатов добились наши дзюдоисты на Гран-при в Хорватии?

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Триумф Диёры Келдиёровой: каких результатов добились наши дзюдоисты на Гран-при в Хорватии?
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  • Сборная Узбекистана заняла 13-е место в общекомандном зачете на турнире по дзюдо серии Гран-при в Загребе, завоевав одну серебряную и одну бронзовую медали.
  • Чемпионка Олимпиады Париж-2024 Диёра Келдиёрова вернулась на татами после перерыва в два с половиной года, получив бронзовую медаль и 350 рейтинговых очков.
  • Муроджон Юлдошев в весовой категории до 81 кг дошел до финала, завоевав серебряную медаль и 490 рейтинговых очков.

В столице Хорватии, городе Загреб, завершился престижный международный турнир по дзюдо серии Гран-при. Сборная Узбекистана, представленная пятью спортсменами, возвращается на родину с серебряной и бронзовой медалями, а также ценными рейтинговыми очками.

Возвращение Диёры Келдиёровой и серебро Муроджона Юлдошева

Одним из самых ожидаемых событий соревнований стало возвращение чемпионки Олимпиады Париж-2024 Диёры Келдиёровой. Возобновившая профессиональную карьеру после двухлетнего перерыва, наша талантливая дзюдоистка завоевала бронзовую медаль на татами Загреба. Кроме того, она пополнила свой актив 350 рейтинговыми очками в преддверии Олимпиады Лос-Анджелес-2028. По мнению экспертов, Диёра постепенно возвращается к своей прежней высокой спортивной форме.

Также опытный дзюдоист Муроджон Юлдошев, защищавший честь страны в весовой категории до 81 кг, продемонстрировал блестящее выступление, дошел до финала и удостоился почетной серебряной медали. Этот успех принес Юлдошеву 490 рейтинговых очков.

Результаты дзюдоистов

Вес и заработанные очки

Диёра Келдиёрова

Бронзовая медаль и 350 рейтинговых очков

Муроджон Юлдошев

Серебряная медаль и 490 рейтинговых очков (-81 кг)

Другие участники

Давлат Бобонов, Азизбек Ортиков, Арслонбек Тожиев (отборочный этап)

Место в общекомандном зачете

13-е место среди 66 стран (1 серебро, 1 бронза)

Командный результат и планы на будущее

Другие члены нашей сборной — призер Олимпийских игр Давлат Бобонов, а также Азизбек Ортиков и Арслонбек Тожиев на этот раз уступили сильным соперникам уже на отборочном этапе.

Тем не менее, благодаря завоеванным 1 серебряной и 1 бронзовой медалям, сборная Узбекистана заняла высокое 13-е место в общекомандном зачете среди 66 стран мира, в очередной раз продемонстрировав свои позиции на мировой арене.

Как вы считаете, сможет ли Диёра Келдиёрова, вернувшаяся после долгого перерыва и завоевавшая медаль, защитить чемпионский титул на Олимпиаде в Лос-Анджелесе? Оставляйте свое мнение в комментариях!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» редактор
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