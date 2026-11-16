На концерте в Казахстане женщина сняла платок и попыталась поцеловать Преснякова (видео)

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На концерте в Казахстане женщина сняла платок и попыталась поцеловать Преснякова (видео)

В казахстанском городе Алматы во время концерта известного российского певца Владимира Преснякова произошел необычный инцидент. Одна из зрительниц поднялась на сцену и попыталась поцеловать артиста. Об этом сообщает КрисПи | Казаксстан.

На видео, распространившемся в социальных сетях, видно, как женщина в платке сначала танцует перед сценой. Затем она приближается к певцу, снимает платок с головы и пытается поцеловать Преснякова. Однако в последний момент артист отстранился, не позволив женщине осуществить задуманное.

Видеозапись инцидента широко разошлась в соцсетях и вызвала бурные обсуждения. Некоторые пользователи раскритиковали поведение женщины, другие отнеслись к ситуации с юмором. Также прозвучали предположения, что это могло быть заранее срежиссированное выступление. Однако на данный момент подтверждающей информации об этом нет.

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