Громкий коррупционный скандал в Казахстане: председатель Комитета национальной безопасности отправлен в отставку

В Казахстане на фоне громких событий с участием силовых структур и высокопоставленных чиновников произошли серьезные кадровые перестановки. Соответствующим указом президента Касым-Жомарта Токаева Ермек Сагимбаев был освобожден от должности председателя Комитета национальной безопасности (КНБ). Другим указом главы государства новым руководителем спецслужб назначен Марат Ирменов.

Причины отставки и упущения в антикоррупционном деле

Как сообщил пресс-секретарь президента Казахстана Айбек Смадияров, непосредственной причиной отставки Ермека Сагимбаева стали ошибки и упущения, допущенные правоохранительными органами.

«При принятии решения об освобождении от должности и отставке Ермека Сагимбаева глава государства, безусловно, принял во внимание и арест фигурантов коррупционного дела. По мнению президента, со стороны силовых структур были допущены упущения. В связи с этим министру внутренних дел Ержану Саденову также был объявлен служебный выговор», – сказал Айбек Смадияров.

Изменения в руководстве КНБ Детали и информация Освобожден от должности Ермек Сагимбаев (руководил с января 2022 года) Новый руководитель Марат Ирменов (бывший заместитель председателя) Дополнительные меры Министру внутренних дел Ержану Саденову объявлен служебный выговор Основные причины Упущения и ошибки, допущенные в делах о коррупции высокого уровня

Громкие аресты и задачи нового руководителя

Смена руководства комитета произошла на фоне крупного коррупционного скандала, вызвавшего большой резонанс в стране. В частности, 12 ноября стало известно, что КНБ задержал по подозрению в коррупции главу фонда «Самрук-Казына» Нурлана Жакупова и руководителя национальной железнодорожной компании «Қазақстан темір жолы» Елжаса Отиншиева.

На специальном совещании с новым руководством КНБ президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что приоритетными задачами являются коренное реформирование системы органов национальной безопасности, решительная защита государственных интересов в экономической сфере и усиление мер по борьбе с коррупцией.

Новый глава комитета Марат Ирменов с октября 2025 года занимал должность заместителя председателя. Он окончил институт КНБ в 1996 году и с 2000 года работал на различных ответственных руководящих должностях в системе спецслужб.

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