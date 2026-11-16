Чему Гукеш научился у Синдарова? Он признал одну черту узбекского шахматиста

Действующий чемпион мира по шахматам Гукеш Доммараджу перед историческим поединком против узбекского гроссмейстера Жавохира Синдарова заявил, что черпает вдохновение не только в шахматном мастерстве своего соперника, но и в его отношении к игре. Индийская звезда особо отметил, что Синдаров выглядит счастливым во время игры и находит время для других увлечений в жизни. До начала борьбы за шахматную корону между двумя молодыми гроссмейстерами остались считанные дни. Шахматный мир ждет грандиозного события, которое начнется 24 ноября. С одной стороны — действующий чемпион мира, индиец Гукеш Доммараджу, с другой — победитель Турнира претендентов, представитель Узбекистана Жавохир Синдаров. Интересно, что накануне борьбы за звание чемпиона мира Гукеш рассматривает для себя как пример не только сильные стороны соперника в шахматах, но и его отношение к игре. «Синдаров выглядит очень счастливым, когда играет в шахматы» Гукеш рассказал об этом в беседе с пятикратным чемпионом мира Вишванатаном Анандом и журналистом ЧессБасе Индиа Сагаром Шахом.

«Один из аспектов, которому я научился у Синдарова, — это то, что он выглядит очень счастливым, когда играет в шахматы. При этом он занимается и другими интересными делами. Думаю, это вдохновляет и меня», — сказал действующий чемпион мира. Эти слова — не просто дань уважения сопернику. Гукеш считает положительным примером для себя то, что Синдаров подходит к шахматам с удовольствием, получает радость от игры даже под высоким давлением и находит время для других интересов в жизни. Таким образом, в предстоящем чемпионском матче оба гроссмейстера будут пытаться достичь особого преимущества не только в идеях на шахматной доске, но и в плане психологической подготовки. Два 20-летних гроссмейстера сразятся за шахматную корону Жавохир Синдаров, победив в Турнире претендентов 2026 года, завоевал право бороться за звание чемпиона мира. Теперь перед ним стоит самое большое испытание в карьере — победить действующего чемпиона и привезти шахматную корону в Узбекистан. Гукеш же стал чемпионом мира в 2024 году, победив китайца Дин Лижэня. В Женеве он впервые будет защищать свой титул. Примечательно, что на момент начала матча обоим шахматистам будет по 20 лет. Это будет зафиксировано как поединок между самыми молодыми соперниками в истории матчей за звание чемпиона мира. Когда начнется исторический поединок в Женеве? Матч за звание чемпиона мира между Гукешем Доммараджу и Жавохиром Синдаровым пройдет с 24 ноября по 12 декабря в швейцарском городе Женева.