Чему Гукеш научился у Синдарова? Он признал одну черту узбекского шахматиста
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- Действующий чемпион мира по шахматам Гукеш Доммараджу отметил, что перед историческим поединком, который начнется 24 ноября, он вдохновляется позитивным отношением узбекского гроссмейстера Жавохира Синдарова к шахматам и его способностью получать от игры удовольствие.
- Соревнование по борьбе за корону пройдет в Женеве, Швейцария, и будет состоять из 14 классических партий.
- В этом противостоянии за звание чемпиона мира сразятся два 20-летних гроссмейстера.
Действующий чемпион мира по шахматам Гукеш Доммараджу перед историческим поединком против узбекского гроссмейстера Жавохира Синдарова заявил, что черпает вдохновение не только в шахматном мастерстве своего соперника, но и в его отношении к игре. Индийская звезда особо отметил, что Синдаров выглядит счастливым во время игры и находит время для других увлечений в жизни. До начала борьбы за шахматную корону между двумя молодыми гроссмейстерами остались считанные дни.
Шахматный мир ждет грандиозного события, которое начнется 24 ноября. С одной стороны — действующий чемпион мира, индиец Гукеш Доммараджу, с другой — победитель Турнира претендентов, представитель Узбекистана Жавохир Синдаров.
Интересно, что накануне борьбы за звание чемпиона мира Гукеш рассматривает для себя как пример не только сильные стороны соперника в шахматах, но и его отношение к игре.
«Синдаров выглядит очень счастливым, когда играет в шахматы»
Гукеш рассказал об этом в беседе с пятикратным чемпионом мира Вишванатаном Анандом и журналистом ЧессБасе Индиа Сагаром Шахом.
«Один из аспектов, которому я научился у Синдарова, — это то, что он выглядит очень счастливым, когда играет в шахматы. При этом он занимается и другими интересными делами. Думаю, это вдохновляет и меня», — сказал действующий чемпион мира.
Эти слова — не просто дань уважения сопернику. Гукеш считает положительным примером для себя то, что Синдаров подходит к шахматам с удовольствием, получает радость от игры даже под высоким давлением и находит время для других интересов в жизни.
Таким образом, в предстоящем чемпионском матче оба гроссмейстера будут пытаться достичь особого преимущества не только в идеях на шахматной доске, но и в плане психологической подготовки.
Два 20-летних гроссмейстера сразятся за шахматную корону
Жавохир Синдаров, победив в Турнире претендентов 2026 года, завоевал право бороться за звание чемпиона мира. Теперь перед ним стоит самое большое испытание в карьере — победить действующего чемпиона и привезти шахматную корону в Узбекистан.
Гукеш же стал чемпионом мира в 2024 году, победив китайца Дин Лижэня. В Женеве он впервые будет защищать свой титул.
Примечательно, что на момент начала матча обоим шахматистам будет по 20 лет. Это будет зафиксировано как поединок между самыми молодыми соперниками в истории матчей за звание чемпиона мира.
Когда начнется исторический поединок в Женеве?
Матч за звание чемпиона мира между Гукешем Доммараджу и Жавохиром Синдаровым пройдет с 24 ноября по 12 декабря в швейцарском городе Женева.
Матч рассчитан на 14 классических партий. За каждую победу начисляется одно очко, за ничью — пол-очка. Шахматист, который первым наберет 7,5 очков, станет чемпионом мира. Если после 14 партий счет будет 7:7, победитель определится на тай-брейке.
Первая партия состоится 24 ноября. Общий призовой фонд матча составляет 2,5 миллиона долларов США.
Исторический шанс для Синдарова
Узбекские шахматы в последние годы достигают больших успехов на международной арене. Победа Жавохира Синдарова в Турнире претендентов стала еще одним важным результатом этого прогресса.
Теперь у узбекского гроссмейстера есть шанс открыть новую страницу в шахматной истории нашей страны в борьбе за звание чемпиона мира. А его соперник — действующий чемпион, который не намерен легко расставаться со своим титулом.
Теплые слова Гукеша о Синдарове также показали особую черту предстоящего соперничества: несмотря на то, что за доской они являются серьезными противниками, уважение к шахматам и взаимное признание объединяют их обоих.
Теперь остается открытым главный вопрос: сохранит ли Гукеш свой статус чемпиона мира или Жавохир Синдаров добьется исторической победы и привезет шахматную корону в Узбекистан? На этот вопрос ответят партии в Женеве.
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