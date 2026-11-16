Чему Гукеш научился у Синдарова? Он признал одну черту узбекского шахматиста

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Чему Гукеш научился у Синдарова? Он признал одну черту узбекского шахматиста
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
  • Действующий чемпион мира по шахматам Гукеш Доммараджу отметил, что перед историческим поединком, который начнется 24 ноября, он вдохновляется позитивным отношением узбекского гроссмейстера Жавохира Синдарова к шахматам и его способностью получать от игры удовольствие.
  • Соревнование по борьбе за корону пройдет в Женеве, Швейцария, и будет состоять из 14 классических партий.
  • В этом противостоянии за звание чемпиона мира сразятся два 20-летних гроссмейстера.

Действующий чемпион мира по шахматам Гукеш Доммараджу перед историческим поединком против узбекского гроссмейстера Жавохира Синдарова заявил, что черпает вдохновение не только в шахматном мастерстве своего соперника, но и в его отношении к игре. Индийская звезда особо отметил, что Синдаров выглядит счастливым во время игры и находит время для других увлечений в жизни. До начала борьбы за шахматную корону между двумя молодыми гроссмейстерами остались считанные дни.

Шахматный мир ждет грандиозного события, которое начнется 24 ноября. С одной стороны — действующий чемпион мира, индиец Гукеш Доммараджу, с другой — победитель Турнира претендентов, представитель Узбекистана Жавохир Синдаров.

Интересно, что накануне борьбы за звание чемпиона мира Гукеш рассматривает для себя как пример не только сильные стороны соперника в шахматах, но и его отношение к игре.

«Синдаров выглядит очень счастливым, когда играет в шахматы»

Гукеш рассказал об этом в беседе с пятикратным чемпионом мира Вишванатаном Анандом и журналистом ЧессБасе Индиа Сагаром Шахом.

«Один из аспектов, которому я научился у Синдарова, — это то, что он выглядит очень счастливым, когда играет в шахматы. При этом он занимается и другими интересными делами. Думаю, это вдохновляет и меня», — сказал действующий чемпион мира.

Эти слова — не просто дань уважения сопернику. Гукеш считает положительным примером для себя то, что Синдаров подходит к шахматам с удовольствием, получает радость от игры даже под высоким давлением и находит время для других интересов в жизни.

Таким образом, в предстоящем чемпионском матче оба гроссмейстера будут пытаться достичь особого преимущества не только в идеях на шахматной доске, но и в плане психологической подготовки.

Два 20-летних гроссмейстера сразятся за шахматную корону

Жавохир Синдаров, победив в Турнире претендентов 2026 года, завоевал право бороться за звание чемпиона мира. Теперь перед ним стоит самое большое испытание в карьере — победить действующего чемпиона и привезти шахматную корону в Узбекистан.

Гукеш же стал чемпионом мира в 2024 году, победив китайца Дин Лижэня. В Женеве он впервые будет защищать свой титул.

Примечательно, что на момент начала матча обоим шахматистам будет по 20 лет. Это будет зафиксировано как поединок между самыми молодыми соперниками в истории матчей за звание чемпиона мира.

Когда начнется исторический поединок в Женеве?

Матч за звание чемпиона мира между Гукешем Доммараджу и Жавохиром Синдаровым пройдет с 24 ноября по 12 декабря в швейцарском городе Женева.

Матч рассчитан на 14 классических партий. За каждую победу начисляется одно очко, за ничью — пол-очка. Шахматист, который первым наберет 7,5 очков, станет чемпионом мира. Если после 14 партий счет будет 7:7, победитель определится на тай-брейке.

Первая партия состоится 24 ноября. Общий призовой фонд матча составляет 2,5 миллиона долларов США.

Исторический шанс для Синдарова

Узбекские шахматы в последние годы достигают больших успехов на международной арене. Победа Жавохира Синдарова в Турнире претендентов стала еще одним важным результатом этого прогресса.

Теперь у узбекского гроссмейстера есть шанс открыть новую страницу в шахматной истории нашей страны в борьбе за звание чемпиона мира. А его соперник — действующий чемпион, который не намерен легко расставаться со своим титулом.

Теплые слова Гукеша о Синдарове также показали особую черту предстоящего соперничества: несмотря на то, что за доской они являются серьезными противниками, уважение к шахматам и взаимное признание объединяют их обоих.

Теперь остается открытым главный вопрос: сохранит ли Гукеш свой статус чемпиона мира или Жавохир Синдаров добьется исторической победы и привезет шахматную корону в Узбекистан? На этот вопрос ответят партии в Женеве.

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» редактор
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