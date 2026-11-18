По итогам октября инфляционные ожидания населения выросли на 0,4 процентных пункта и составили 9,1 процента. Инфляционные ожидания субъектов предпринимательства, напротив, снизились на 0,7 процентных пункта, опустившись до 8,5 процента.

В качестве основной проблемы для населения и представителей бизнеса отмечен рост цен на топливо и энергию. Также у обеих групп второй месяц подряд усиливаются опасения, связанные с изменением валютного курса.

Среди регионов самые высокие инфляционные ожидания зафиксированы в городе Ташкенте. Жители столицы оценили будущую инфляцию на уровне 10,5 процента, а ожидания представителей бизнеса составили 10,1 процента.

47 процентов ташкентцев ожидают, что рост цен будет находиться в диапазоне 9–16 процентов.

Инфляционные ожидания малообеспеченных слоев населения с доходом до 2 миллионов сумов также заметно ухудшились. В октябре этот показатель вырос с 7,6 до 9,4 процента. Кроме того, инфляционные ожидания увеличились и у групп населения с ежемесячным доходом в диапазоне 2–10 миллионов сумов и 15–30 миллионов сумов.