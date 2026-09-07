В Узбекистане снова выросли цены на топливо

·3·Экономика
В Узбекистане снова выросли цены на топливо

По данным Государственного комитета статистики, в августе инфляция в Узбекистане составила 0,2 процента. Годовая инфляция при этом оказалась на уровне 6,2 процента. За месяц продукты питания подорожали на 0,4 процента, непродовольственные товары — на 0,2 процента, а цены на услуги выросли на 0,1 процента.

Самая высокая инфляция была зафиксирована в Ташкенте. В столице цены в августе выросли на 0,3 процента, а в годовом выражении — на 6,8 процента.

Среди основных продуктов питания морковь подорожала на 9,2 процента, лук — на 6,2 процента, рис — на 2,2 процента, яйца — на 0,8 процента, мясо — на 0,7 процента. Цены на помидоры выросли на 1,1 процента, а на огурцы — на 1,5 процента.

Рост цен на топливо также продолжился. Автомобильный бензин в зависимости от марки подорожал за месяц до 6,7 процента. Если средний рост составил 1,9 процента, то в годовом исчислении бензин подорожал на 20,2 процента.

Цена на пропан в августе выросла на 5,8 процента. За год этот вид топлива подорожал на 41,4 процента.

Удорожание топлива также повлияло на стоимость транспортных услуг. Цены на авиауслуги выросли до 1,7 процента, а на услуги автомобильного пассажирского транспорта — на 0,6 процента.

В конце августа выросла и арендная плата. В отчете Статкомитета отмечено, что аренда жилья подорожала на 0,4 процента.

Кроме того, вновь зафиксирован рост цен на лекарственные средства. В августе они подорожали на 0,2 процента.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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