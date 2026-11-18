«Реал» продлил контракт с Ардой Гюлером: стал известен новый статус турецкой звезды
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- Мадридский «Реал» продлил контракт с турецким полузащитником Ардой Гюлером до 30 июня 2032 года.
- 21-летний футболист с июля 2023 года принял участие в 126 матчах за команду и завоевал пять трофеев.
- Клуб подтвердил доверие к талантливому игроку и его роль как важной части долгосрочного проекта.
Мадридский «Реал» принял решение сохранить в команде турецкого полузащитника Арду Гюлера на долгосрочной основе. Стороны подписали новый контракт, и теперь 21-летний футболист будет защищать цвета «королевского клуба» до лета 2032 года. Об этом сообщил официальный сайт «Реала».
Гюлер с «Реалом» до 2032 года
Согласно новому соглашению, контракт Арды Гюлера действует до 30 июня 2032 года. Это решение свидетельствует о доверии клуба к талантливому полузащитнику и о том, что его рассматривают как важную часть долгосрочного проекта.
Турецкий футболист присоединился к «Реалу» в июле 2023 года в возрасте 18 лет. С тех пор он принял участие в 126 матчах в составе команды и завоевал пять трофеев.
Победитель Лиги чемпионов и игрок сборной Турции
В составе «Реала» Гюлер стал обладателем следующих трофеев:
Лига чемпионов;
Клубный чемпионат мира;
Суперкубок Европы;
Чемпионат Испании;
Суперкубок Испании.
Кроме того, Арда Гюлер на данный момент провел 38 матчей в составе национальной сборной Турции.
В сообщении клуба также было отмечено личное достижение футболиста. Он был признан лучшим молодым игроком Лиги чемпионов в сезоне 2025/2026.
Таким образом, «Реал» сохранил одного из самых талантливых игроков своего состава еще на несколько лет. Для Арды Гюлера новый контракт — это возможность продолжить карьеру в Мадриде и добиться еще больших успехов вместе с командой.
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