Мадридский «Реал» принял решение сохранить в команде турецкого полузащитника Арду Гюлера на долгосрочной основе. Стороны подписали новый контракт, и теперь 21-летний футболист будет защищать цвета «королевского клуба» до лета 2032 года. Об этом сообщил официальный сайт «Реала».

Гюлер с «Реалом» до 2032 года

Согласно новому соглашению, контракт Арды Гюлера действует до 30 июня 2032 года. Это решение свидетельствует о доверии клуба к талантливому полузащитнику и о том, что его рассматривают как важную часть долгосрочного проекта.

Турецкий футболист присоединился к «Реалу» в июле 2023 года в возрасте 18 лет. С тех пор он принял участие в 126 матчах в составе команды и завоевал пять трофеев.

Победитель Лиги чемпионов и игрок сборной Турции

В составе «Реала» Гюлер стал обладателем следующих трофеев:

Лига чемпионов;

Клубный чемпионат мира;

Суперкубок Европы;

Чемпионат Испании;

Суперкубок Испании.

Кроме того, Арда Гюлер на данный момент провел 38 матчей в составе национальной сборной Турции.

В сообщении клуба также было отмечено личное достижение футболиста. Он был признан лучшим молодым игроком Лиги чемпионов в сезоне 2025/2026.

Таким образом, «Реал» сохранил одного из самых талантливых игроков своего состава еще на несколько лет. Для Арды Гюлера новый контракт — это возможность продолжить карьеру в Мадриде и добиться еще больших успехов вместе с командой.