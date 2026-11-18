В Навои наказали парней, устроивших дрифт ради Instagram: 8 человек арестованы на 5 суток
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- В городе Навои девять человек, совершавших опасный дрифт на автомобилях без государственных номеров и с тонированными стеклами для социальных сетей, были привлечены к административной ответственности.
- Согласно решению суда города Навои, восьмерым нарушителям назначено административное арестование на 5 суток.
- Школьник, входящий в группу правонарушителей, был оштрафован на 1 миллион 320 тысяч сомов.
В Навои опасный дрифт на дорогах, снятый молодыми людьми для публикации в социальных сетях, обернулся для них судебным разбирательством. Среди участников группы, нарушавших правила с затонированными стеклами и снятыми госномерами автомобилей, оказался даже школьник.
Как сообщили в пресс-службе УВД Навоийской области, решением суда 9 правонарушителей были привлечены к административной ответственности.
Дрифт без номеров и «оружие» в руках
Выяснилось, что двое парней в возрасте 26 и 22 лет создали страницу в социальной сети Instagram, где публиковали видеоролики с автогонками и демонстрацией огнестрельного оружия.
К ним присоединились и другие любители гонок, проживающие в Карманинском районе и городе Навои. Члены группы устраивали дрифт на дорогах, затонировав стекла своих машин и сняв государственные номерные знаки.
На некоторых видео в руках у парней было замечено огнестрельное оружие. Однако в ходе оперативной проверки было установлено, что это не настоящее оружие, а игрушка.
Автомобили, использованные при совершении правонарушений, были помещены на штрафстоянку.
«Моя машина уже 13 дней на штрафстоянке»
В суде один из парней выразил раскаяние в содеянном и рассказал о последствиях своих видео.
«Это видео дорого нам обошлось, особенно мне. Я потерял работу. Моя машина уже 13 дней находится на штрафстоянке. Прошу у всех прощения. Я раскаиваюсь в своем поступке», — сказал он.
Как видно из его слов, видео, снятые ради популярности в социальных сетях, привели к серьезным последствиям для молодого человека.
8 парней арестованы на 5 суток
Постановлением Навоийского городского суда по уголовным делам в общей сложности 9 правонарушителей были признаны виновными в мелком хулиганстве.
Суд назначил им следующие наказания:
8 правонарушителям — административный арест сроком на 5 суток;
школьнику — штраф в размере 1 миллиона 320 тысяч сумов.
Таким образом, опасные видео, подготовленные для Instagram, дорого обошлись членам группы. Этот случай еще раз показал, что стремление к популярности и вниманию в социальных сетях не должно стоять выше правил дорожного движения и требований закона.
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