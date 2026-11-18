В Навои опасный дрифт на дорогах, снятый молодыми людьми для публикации в социальных сетях, обернулся для них судебным разбирательством. Среди участников группы, нарушавших правила с затонированными стеклами и снятыми госномерами автомобилей, оказался даже школьник.

Как сообщили в пресс-службе УВД Навоийской области, решением суда 9 правонарушителей были привлечены к административной ответственности.

Дрифт без номеров и «оружие» в руках

Выяснилось, что двое парней в возрасте 26 и 22 лет создали страницу в социальной сети Instagram, где публиковали видеоролики с автогонками и демонстрацией огнестрельного оружия.

К ним присоединились и другие любители гонок, проживающие в Карманинском районе и городе Навои. Члены группы устраивали дрифт на дорогах, затонировав стекла своих машин и сняв государственные номерные знаки.

На некоторых видео в руках у парней было замечено огнестрельное оружие. Однако в ходе оперативной проверки было установлено, что это не настоящее оружие, а игрушка.

Автомобили, использованные при совершении правонарушений, были помещены на штрафстоянку.