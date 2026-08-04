Дочь красивой актрисы Джамили Г‘офуровой заняла 2-е место на соревнованиях по ММА в Малайзии!

Ширина, дочь актрисы Джамили Г‘офуровой, заняла второе место на чемпионате Азии по ММА, который проходил в Малайзии. В социальных сетях распространились видеозаписи с участием юной спортсменки в соревновании и её результатом.

В одном из интервью Джамила Г‘офурова рассказала, что её дочь с детства занималась различными видами спорта. По словам актрисы, Ширина занималась гимнастикой, плаванием и теннисом, однако не воспринимала эти направления как своё любимое занятие.

«Ширина часто говорила: “Мама, мне хочется драться”. А я отвечала ей: “Ты же девочка, тебе это не идёт”», — сказала Джамила Г‘офурова.

В конце концов Ширина нашла себя в боевых искусствах. Её второе место на чемпионате Азии по ММА было тепло встречено поклонниками.