Кристиан Киву преуменьшил значение предсезонного миланского дерби

·42·Спорт
Кристиан Киву преуменьшил значение предсезонного миланского дерби

Главный тренер «Интера» Кристиан Киву преуменьшил значение предсезонного дерби против «Милана», которое пройдет в австралийском Перте. Как сообщает Туттомеркатовеб, румынский специалист отметил, что перед приближением официального сезона основное внимание будет уделено не победе, а восстановлению физической формы игроков и улучшению игровой практики. Об этом сообщает Goal.com.

Говоря о товарищеском матче в Австралии, Киву заявил, что результат августовских контрольных игр не имеет значения. По его словам, для тренерского штаба приоритетом являются общее развитие команды и ее физическое состояние независимо от личности соперника.

Августовские кубки и извечное соперничество

Несмотря на особую принципиальность любого дерби для болельщиков, главный тренер призвал не переоценивать результаты предсезонных матчей. Отвечая на вопрос о чемпионских титулах команд и победах в очных встречах, Киву сказал: «Я хочу видеть физический прогресс и не смотрю на то, кто является соперником. Завтрашняя игра — товарищеский матч, а августовские кубки не имеют никакого значения».

Он также отдельно отметил, что задачи болельщиков и тренеров различаются: «Этот вопрос нужно задать болельщикам. Я как тренер должен думать о том, чтобы вывести своих подопечных наилучшую спортивную форму до начала сезона».

Международное дерби и перспективы чемпионата

Признав, что противостояние «Интера» и «Милана» вызывает огромный интерес во всем мире, Киву также отметил глобальную привлекательность этого матча. По его мнению, несмотря на географическую удаленность, эта игра всегда остается интересным шоу для зрителей.

Комментируя идею проведения матчей Серии А за рубежом, специалист добавил: «Такая инициатива была бы приятной, однако воплотить ее в жизнь не так просто».

ИнтерМиланКристиан КивуСерия AФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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