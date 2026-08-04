Нападающий сборной Франции Рандаль Коло Муани завершил сложный период в парижском «Пари Сен-Жермене» и перешёл в туринский «Ювентус» на постоянной основе. Как сообщает Goal.com, 27-летний футболист подписал с туринским клубом долгосрочный контракт до 2031 года, а сумма трансфера составила 50 миллионов евро. Об этом Goal.com сообщает .

Этот трансфер положил конец неудачному периоду нападающего во Франции, а также двум сезонам подряд, проведённым в аренде. Не входивший в планы главного тренера парижан Луиса Энрике игрок, выступавший на правах аренды за английский «Тоттенхэм», твёрдо хотел продолжить карьеру именно в Серии А.

Успешное прошлое в Турине и новые цели

Турин — не чужой город для Коло Муани. Во второй половине сезона-2024/25 он выступал за «Ювентус» на правах аренды, забив 10 голов и отдав 3 результативные передачи во всех турнирах. Именно яркая игра в Италии стала решающим фактором его возвращения в эту команду.

Однако после возвращения в Париж футболист не сумел завоевать доверие главного тренера и отправился в «Тоттенхэм». В лондонском клубе он забил всего 5 голов и сделал 4 результативные передачи, не сумев продемонстрировать стабильную игру, которая осталась бы в памяти болельщиков.

Эмоции футболиста и планы на будущее

После подписания пятилетнего контракта с «Ювентусом» Коло Муани не скрывал радости от завершения тяжёлого периода в «Пари Сен-Жермене» и признался, что почувствовал огромное облегчение после завершения трансфера.

&лакуо;Наконец-то я вздохнул с облегчением&ракуо;, — сказал футболист. &лакуо;Я долго ждал возможности приехать сюда, и этот момент настал. Это ещё не законченная история, и я хотел довести её до конца. Поэтому я сделал всё возможное, чтобы вернуться. Мы продолжим эту прекрасную историю&ракуо;.

Благодаря этому трансферу «Ювентус» намерен ещё больше усилить линию атаки. Ожидается, что теперь Коло Муани обеспечит стабильность, которой ему не хватало в предыдущие арендные сезоны, и станет одним из ключевых элементов тактических схем туринского клуба.