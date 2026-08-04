Трансфер Винисиуса Жуниора: пост его агента из Лондона усилил слухи

·49·Спорт
Трансфер Винисиуса Жуниора: пост его агента из Лондона усилил слухи

Нападающий мадридского Реала Винисиус Жуниор завершил отпуск после чемпионата мира и вернулся к тренировкам в общей группе. Тем не менее вопросы о будущем 26-летнего бразильца остаются открытыми, а трансферные слухи разгораются с каждым днём, особенно на фоне активного интереса лондонского Арсенала. Об этом Goal.com сообщает .

По информации Диарио АС, эта затянувшаяся сага летнего трансферного окна пока не демонстрирует признаков скорого завершения. Хотя действующий контракт футболиста с Реалом рассчитан до 2027 года, стороны ещё не достигли официального соглашения по новому договору. Именно эта неопределённость создаёт удобную возможность для английских грандов, желающих воспользоваться ситуацией.

Загадочный пост агента и лондонское направление

Ситуацию ещё больше запутал президент агентства Рок Натион, представляющего интересы футболиста, Майкл Йормарк. После прибытия в лондонский аэропорт Хитроу он опубликовал в социальных сетях весьма загадочное и привлекающее внимание сообщение: «Лондон, я еду! Поехали!»

Хотя визит агента в столицу Англии мог быть связан с личными или иными профессиональными целями, футбольная общественность напрямую связывает это заявление с трансферными переговорами. Выбор момента для публикации усилил сообщения в прессе о том, что бразильский нападающий стал главной трансферной целью Арсенала.

Микель Артета и личные переговоры

Согласно подробностям, приведённым Goal.com и другими ведущими спортивными изданиями, главный тренер Арсенала Микель Артета уже начал активные действия, чтобы заполучить свою главную трансферную цель. Специалист лично поговорил с футболистом и объяснил ему, что тот занимает ключевое место в планах лондонского клуба.

По данным источников, Артета пообещал бразильской суперзвезде стать фундаментальной частью амбициозного спортивного проекта в Северном Лондоне. Такие решительные шаги оказывают серьёзное давление на руководство Реала, вынуждая его быстрее решить вопрос с контрактом, сохранив стабильную атмосферу внутри клуба.

Винисиус ЖуниорРеал МадридАрсеналТрансферыМикель Артета
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Лука Модрич объяснил, почему продлил контракт с «Миланом»Лука Модрич объяснил, почему продлил контракт с «Миланом»Сегодня, 10:50Криштиану Роналду показал свой многомиллионный гараж суперкаровКриштиану Роналду показал свой многомиллионный гараж суперкаровСегодня, 09:56Ноел Микаелян сделал неожиданный выбор: теперь его соперник — ОпетаяНоел Микаелян сделал неожиданный выбор: теперь его соперник — ОпетаяСегодня, 08:15Джозеф Паркер возвращается на ринг: новое решение по делу о кокаине...Джозеф Паркер возвращается на ринг: новое решение по делу о кокаине...Сегодня, 07:55Оливейра назвал главное преимущество Гарри в бою против МахачеваОливейра назвал главное преимущество Гарри в бою против МахачеваСегодня, 07:50Лионель Месси забил очередные голы за Интер МайамиЛионель Месси забил очередные голы за Интер МайамиСегодня, 06:52
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Узбекский защитник направляется в Бундеслигу: стала известна трансферная стоимость
Узбекский защитник направляется в Бундеслигу: стала известна трансферная стоимость
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Эрлинг Холанд вернулся из США со странным сувениром: звезда Манчестер Сити удивил фанатов
Эрлинг Холанд вернулся из США со странным сувениром: звезда Манчестер Сити удивил фанатов
Неожиданный ход «Сити»: Мареска выставляет на «рынок» 25 футболистов
Неожиданный ход «Сити»: Мареска выставляет на «рынок» 25 футболистов