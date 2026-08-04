Трансфер Винисиуса Жуниора: пост его агента из Лондона усилил слухи

Нападающий мадридского Реала Винисиус Жуниор завершил отпуск после чемпионата мира и вернулся к тренировкам в общей группе. Тем не менее вопросы о будущем 26-летнего бразильца остаются открытыми, а трансферные слухи разгораются с каждым днём, особенно на фоне активного интереса лондонского Арсенала. Об этом Goal.com сообщает .

По информации Диарио АС, эта затянувшаяся сага летнего трансферного окна пока не демонстрирует признаков скорого завершения. Хотя действующий контракт футболиста с Реалом рассчитан до 2027 года, стороны ещё не достигли официального соглашения по новому договору. Именно эта неопределённость создаёт удобную возможность для английских грандов, желающих воспользоваться ситуацией.

Загадочный пост агента и лондонское направление

Ситуацию ещё больше запутал президент агентства Рок Натион, представляющего интересы футболиста, Майкл Йормарк. После прибытия в лондонский аэропорт Хитроу он опубликовал в социальных сетях весьма загадочное и привлекающее внимание сообщение: «Лондон, я еду! Поехали!»

Хотя визит агента в столицу Англии мог быть связан с личными или иными профессиональными целями, футбольная общественность напрямую связывает это заявление с трансферными переговорами. Выбор момента для публикации усилил сообщения в прессе о том, что бразильский нападающий стал главной трансферной целью Арсенала.

Микель Артета и личные переговоры

Согласно подробностям, приведённым Goal.com и другими ведущими спортивными изданиями, главный тренер Арсенала Микель Артета уже начал активные действия, чтобы заполучить свою главную трансферную цель. Специалист лично поговорил с футболистом и объяснил ему, что тот занимает ключевое место в планах лондонского клуба.

По данным источников, Артета пообещал бразильской суперзвезде стать фундаментальной частью амбициозного спортивного проекта в Северном Лондоне. Такие решительные шаги оказывают серьёзное давление на руководство Реала, вынуждая его быстрее решить вопрос с контрактом, сохранив стабильную атмосферу внутри клуба.