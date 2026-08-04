Бубишта перешёл в «Беркан»: начинается ли новая эра в Кабо-Верде?

Бубишта открывает новую страницу в своей карьере после того, как впервые в истории вывел сборную Кабо-Верде на чемпионат мира. Марокканский клуб «RS Беркан» назначил 56-летнего специалиста главным тренером.

Однако есть важное уточнение: хотя назначение в клуб официально подтверждено, Федерация футбола Кабо-Верде пока отдельно не объявляла об уходе Бубишты из национальной сборной. По данным Reuters, ожидается, что в ближайшие дни он покинет пост в сборной.

Герой чемпионата мира теперь будет работать в Марокко

О назначении Бубишты, полное имя которого Педру Лейтан Бриту, в «RS Беркан» объявил марокканский клуб. Срок соглашения и финансовые условия пока не раскрываются.

Изначально также обсуждалась возможность совмещения специалистом работы в клубе и национальной сборной. Однако, согласно последним данным, он может сосредоточить всё внимание на новом проекте в «Беркане» и покинуть сборную Кабо-Верде.

Это решение вызвало большой интерес в футбольном мире. Ведь Бубишта возвращается в клубный футбол всего через месяц после главного успеха в национальной сборной.

Исторический путь, начавшийся шесть лет назад

Бубишта начал работать главным тренером национальной сборной Кабо-Верде в январе 2020 года. Федерация представила его в качестве нового наставника 28 января, а официально он приступил к работе 29 января.

До этого Бубишта был капитаном национальной сборной и на протяжении 11 лет защищал честь страны. Позже он также работал в сборной помощником тренера и хорошо изучил внутренние возможности футбола Кабо-Верде.

За шесть лет специалист привил команде следующие основные принципы:

тактическая дисциплина;

отсутствие страха перед соперником;

командное единство;

объединение местных игроков и футболистов из диаспоры;

демонстрация самобытности страны в футболе.

Именно такой подход превратил островное государство с населением около полумиллиона человек в одну из крупнейших сенсаций мирового футбола.

Первый чемпионат мира и неожиданные результаты

Под руководством Бубишты Кабо-Верде впервые в своей истории завоевала путёвку на чемпионат мира. После этого успеха специалист был признан лучшим тренером Африки 2025 года.

На чемпионате мира 2026 года команда попала в одну группу с Испанией, Уругваем и Саудовской Аравией. Дебютанты начали турнир с ничьей 0:0 против одной из сильнейших европейских сборных — Испании.

В следующем матче Кабо-Верде сыграла вничью 2:2 с двукратным чемпионом мира Уругваем. Команда дважды проявила характер и сохранила шансы на выход из группы.

Последний матч против Саудовской Аравии также завершился со счётом 0:0. После трёх ничьих команда Бубишты заняла второе место в группе и уже в дебютном выступлении на чемпионате мира вышла в 1/16 финала.

Стадия Соперник Результат Группа Испания 0:0 Группа Уругвай 2:2 Группа Саудовская Аравия 0:0 1/16 финала Аргентина 2:3

Матч с Аргентиной укрепил его наследие

В плей-офф соперником Кабо-Верде стала действующая чемпионка мира Аргентина. Большинство ожидало односторонней игры, однако подопечные Бубишты вновь приготовили футбольному миру сюрприз.

Несмотря на то что Кабо-Верде дважды уступала в счёте, команда оба раза восстанавливала равновесие. Дерой Дуарте забил во втором тайме, а Сидни Лопеш Кабрал отличился великолепным голом в дополнительное время.

Судьба матча решилась на 111-й минуте. После углового, поданного Лионельем Месси, Диней Боржеш стал автором автогола, и Аргентина победила со счётом 3:2.

Несмотря на поражение, Кабо-Верде покинула чемпионат мира в качестве героя. Команда 120 минут сражалась против чемпиона мира и упустила шанс всего за несколько минут до серии пенальти.

После матча Бубишта заявил, что гордится не столько результатом, сколько тем, что команда достойно представила страну и смогла показать свою футбольную самобытность.

Почему именно «RS Беркан»?

«RS Беркан» в последние годы стал одним из самых стабильных клубов Марокко и африканского футбола. В 2025 году команда завоевала чемпионство страны, а в следующем сезоне заняла второе место.

В прошлом сезоне клуб дошёл до полуфинала Лиги чемпионов Африки, а в новом сезоне также примет участие в главном клубном турнире континента.

Задачи Бубишты не ограничиваются победой во внутреннем чемпионате. От него ожидают:

подготовки команды к Лиге чемпионов Африки;

максимального использования имеющегося состава;

создания команды, способной выдерживать международное давление;

возвращения «Беркана» в борьбу за чемпионство Марокко

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Тактическая дисциплина, продемонстрированная на чемпионате мира в матчах против Испании, Уругвая и Аргентины, показала, что он является подходящим тренером для выполнения именно таких задач.

Федерация хотела сохранить его до 2030 года

Уход Бубишты может стать неожиданностью для Федерации футбола Кабо-Верде. После чемпионата мира президент федерации Мариу Семеду заявил, что контракт со специалистом был продлён ещё до турнира и что ему доверяют вести команду по пути к чемпионату мира 2030 года.

Однако успех резко повысил стоимость Бубишты на международном рынке. После результатов на чемпионате мира было естественно ожидать интереса со стороны клубов, способных предложить ему более серьёзные финансовые и спортивные возможности.

Теперь перед федерацией стоят два основных вопроса:

официально оформить уход Бубишты; найти достойного преемника, который сохранит созданную им систему.

Если новый тренер внедрит совершенно другой стиль, командный баланс, формировавшийся на протяжении шести лет, может быть нарушен. Поэтому для федерации важнее будет не громкое имя, а специалист, способный продолжить существующую футбольную философию.

Какую команду оставил после себя Бубишта?

Специалист не просто вывел Кабо-Верде на чемпионат мира. Он дал национальной сборной ощущение веры в собственные силы.

При Бубиште футболисты не ограничивались глубокой обороной в матчах против сильных соперников. Команда при необходимости прессинговала высоко, организовывала быстрые контратаки и не отказывалась от игрового плана даже после пропущенного гола.

Его главное наследие проявляется в следующем:

Направление Результат Историческое достижение Первый чемпионат мира Результат на чемпионате мира 1/16 финала Облик команды Дисциплинированный и бесстрашный футбол Кадровая политика Объединение местных игроков и футболистов из диаспоры Международный авторитет Достойная игра против Испании, Уругвая и Аргентины

Новый тренер примет уже готовую команду. Однако его самой сложной задачей будет не повторение результатов, а сохранение уверенности и единства, созданных Бубиштой.

Подтверждён ли его уход?

На данный момент необходимо разделять два события:

назначение Бубишты главным тренером «RS Беркан» — официально подтверждено ;

его уход из национальной сборной Кабо-Верде — ожидается, однако отдельное официальное заявление федерации пока не опубликовано.

Поэтому сейчас точнее говорить не о том, что «Бубишта официально покинул сборную», а о том, что «он назначен в клуб, и его период работы в национальной команде близок к завершению».

В Кабо-Верде завершается целая эпоха

Когда Бубишта возглавил команду в 2020 году, выход Кабо-Верде на чемпионат мира казался несбыточной мечтой. Шесть лет спустя он не только вывел страну на мировой турнир, но и создал команду, которая сражалась с Аргентиной до дополнительного времени.

Теперь перед специалистом стоит задача доказать свою состоятельность в клубном футболе. В «RS Беркане» от него сразу потребуют результатов и трофеев.

Для Кабо-Верде же остаётся открытым ещё более важный вопрос: сможет ли команда после тренера, вошедшего в историю, сохранить свой уровень или ей придётся строить новую эпоху с нуля?

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