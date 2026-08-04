Футбольные звёзды Неймар и Месси помогли пострадавшим от мощного землетрясения в Венесуэле

Бразильский футболист Неймар пожертвовал 250 тысяч долларов для помощи пострадавшим от двух мощных землетрясений в Венесуэле. Средства направят на обеспечение людей продуктами питания, питьевой водой, медикаментами и временным жильём. Футболист заявил в социальных сетях, что поддерживает народ Венесуэлы.

Жена Лионелья Месси Антонела Роккуццо также продвигала международную благотворительную инициативу в поддержку пострадавших. Она призвала своих подписчиков перечислить средства в фонд помощи.

К концу июня через кампанию было собрано более 5 миллионов долларов. Это не личное пожертвование семьи Месси, а общая сумма, внесённая множеством людей.