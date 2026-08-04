Ислам Максачев развеял слухи о завершении карьеры: цель — рекорд

Чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Максачев категорически опроверг сообщения о том, что покинет октагон после следующего боя. Российский боец заявил, что по-прежнему получает удовольствие от тренировок, чемпионского давления и ощущения, что является одним из сильнейших спортсменов в мире.

Главное, что перед Максачев стоит не просто защита пояса, а возможность установить абсолютный рекорд в истории UFC. Сейчас на его счету 16 побед подряд — столько же было у Андерсон Силва. Следующий успех может сделать его единоличным обладателем рекорда.

«Это ложная новость»: Максачев заявил, что не собирается уходить

В приведённом вами фрагменте интервью с Мике Бохн Максачев отметил, что кто-то безосновательно распространил информацию о том, будто его следующий бой станет последним в карьере.

«Кто-то распространил ложную новость о том, что я завершу карьеру после этого боя. Нет, это неправда. Я хочу продолжать драться».

По словам чемпиона, сохранить отличную спортивную форму, продолжать встречаться с сильнейшими соперниками и ощущать себя лучшим бойцом в мире сложно заменить чем-либо за пределами спорта.

«Поддерживать форму, ощущать себя лучшим бойцом в мире — это потрясающее чувство. Ничего подобного за пределами спорта вы не найдёте».

Это заявление объясняет решение Максачев более широкими мотивами, чем деньги или ещё один пояс. Для него поединки — образ жизни, формировавшийся годами, а подготовка вместе с командой остаётся важной частью повседневной жизни.

Его следующий соперник — Иан Мачадо Гаррй

15 августа в Филадельфии в главном бою турнира UFC 330 Максачев будет защищать пояс в полусреднем весе в поединке против ирландца Иан Мачадо Гаррй. Это станет его первой защитой после того, как в ноябре 2025 года он победил Джак Делла Маддалена и стал чемпионом в новой весовой категории.

В официальных данных UFC Гаррй указан как первый номер рейтинга дивизиона. Его профессиональный рекорд — 17 побед и одно поражение. Максачев с 28 победами и одним поражением занимает первое место в рейтинге сильнейших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.

Главные оружие Гаррй — мобильность, контроль дистанции и набор очков без пропуска ударов. Максачев выделяется борьбой, контролем в партере и постоянным давлением на соперника. Поэтому ожидается, что этот поединок станет столкновением двух разных стилей.

Одна победа оставит Максачев в истории в одиночестве

Нынешняя серия Максачев из 16 побед подряд повторяет лучший показатель в истории UFC. Андерсон Силва также одержал 16 побед подряд в октагоне за карьеру.

Если Максачев победит Гаррй:

его победная серия достигнет 17 поединков;

он станет единоличным обладателем самой длинной победной серии в истории UFC;

впервые успешно защитит пояс в полусреднем весе;

ещё больше укрепит статус чемпиона в двух весовых категориях.

Значимость этого рекорда заключается в том, что в UFC каждый бой проходит против сильных соперников из рейтинга. Длительное отсутствие поражений требует от спортсмена не только мастерства, но и способности справляться с травмами, сгонкой веса, психологическим давлением и постоянным анализом соперников.

В лёгком весе он также обновил ряд рекордов

До перехода в полусредний вес Максачев вписал большую страницу в историю лёгкого дивизиона. Он победил Чарлес Оливеира и стал чемпионом, а затем четыре раза защитил пояс. Это рекорд UFC по количеству последовательных успешных защит в лёгком весе.

Он одержал пять побед в чемпионских боях лёгкого дивизиона, добившись лучшего результата в его истории. Затем освободил пояс, перешёл в полусредний вес и уверенно победил Джак Делла Маддалена по очкам, завоевав чемпионский титул во второй весовой категории.

Поэтому слова Максачев о том, что он «обновит все возможные рекорды», — не просто громкое заявление. Он уже улучшил несколько исторических показателей и находится всего в одной победе от очередного рекорда.

Когда он может завершить карьеру?

В предыдущих интервью Максачев также заявлял, что не намерен в ближайшее время уходить из спорта. По его мнению, серьёзно задуматься о завершении карьеры можно будет лишь тогда, когда он почувствует, что молодые бойцы в тренировочном зале начинают с ним сравниваться.

Такой подход показывает, что чемпион оценивает своё состояние не только по возрасту или количеству проведённых боёв, но и по конкурентоспособности на тренировках.

Максачев 34 года. В смешанных единоборствах это период, когда опыт достигает своего пика, однако восстановление и физические нагрузки постепенно приобретают всё большее значение. Несмотря на это, официальная статистика UFC показывает, что его серия, показатели защит и общий результат по-прежнему находятся на элитном уровне.

Теперь у чемпиона другая мотивация

В начале карьеры боец борется за попадание в рейтинг, первый крупный гонорар или шанс завоевать чемпионский титул. После достижения всех главных целей сохранять мотивацию становится сложнее.

Максачев также говорил, что уже не испытывает прежней мотивации, однако желание побеждать и не терять пояс продолжает двигать им вперёд. Его нынешняя цель — не заявить о новом имени, а сохранить достигнутый статус и занять ещё более высокое место в истории.

На этом этапе возрастает и риск каждого боя. Победа превращается в рекорд, а поражение может поставить точку в превосходстве, которое создавалось годами.

Не пенсия, а исторический бой впереди

Ислам Максачев открыто обозначил свою позицию: он не планирует снимать перчатки после боя с Гаррй. Чемпион хочет оставаться в отличной форме, встречаться с сильными соперниками и устанавливать новые рекорды.

Теперь всё внимание будет приковано к турниру UFC 330. Для Максачев этот бой — не только защита пояса, но и возможность обновить исторический рекорд, который он пока делит с Андерсон Силва.

Если он одержит 17-ю победу подряд, то даст самый сильный ответ на слухи о пенсии не словами, а результатом в октагоне.

Как вы считаете, сможет ли Максачев победить Гаррй и установить абсолютный рекорд в истории UFC? Оставляйте своё мнение в комментариях и делитесь статьёй со спортивными болельщиками в Telegram или других социальных сетях!