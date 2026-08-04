Приложение Telegram временно удалили из App Store, а затем вернули

Об этом сообщает Иксбт.ком.

Как сообщает иксбт.ком, представители Telegram и Apple официально прокомментировали этот случай и раскрыли подробности произошедшего. Выяснилось, что временная блокировка мессенджера была вызвана запрещённым контентом, опубликованным одним из обычных пользователей.

Оперативные меры и возвращение приложения

После выявления нарушения Apple немедленно временно удалила приложение Telegram из своего магазина. В свою очередь, команда Telegram оперативно отреагировала: удалила все запрещённые материалы и полностью заблокировала аккаунт пользователя, распространявшего этот контент.

После принятых оперативных мер в тот же день приложение Telegram вернули в App Store, и пользователи снова получили возможность его скачать. Представители Apple подчеркнули, что указанные материалы нарушали правила магазина, и подтвердили, что после устранения проблемы ограничение было снято.

Политика нулевой терпимости и статистика

Администрация Telegram категорично заявила, что придерживается политики нулевой терпимости к подобному контенту. Согласно данным компании, с начала текущего 2026 года было заблокировано около 338 тысяч групп и каналов, связанных с аналогичными нарушениями.

Представители мессенджера также прокомментировали подобные случаи на своих страницах в социальных сетях и выразили надежду, что Apple применяет одинаковые стандарты ко всем приложениям. Напомним, это не первый подобный случай: в 2018 году Apple также временно блокировала Telegram по схожим причинам.