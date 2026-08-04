Мать Муродбека Киличева скончалась в возрасте 71 года

1 августа в возрасте 71 года скончалась мать известного певца Муродбека Киличева — Киличева Топажон.

Как сообщается, покойная родилась в 1955 году. Всю свою жизнь она дарила любовь и заботу детям и близким, оставаясь опорой для своей семьи.

Сообщается, что заупокойная молитва по покойной была совершена в субботу в 12:00.

Выражаем глубокие соболезнования Муродбеку Киличеву и членам его семьи в связи с этой тяжёлой утратой. Пусть Всевышний Аллах примет покойную в Свою милость и дарует ей место в раю. Желаем её близким терпения и стойкости.