Мать Муродбека Киличева скончалась в возрасте 71 года
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
1 августа в возрасте 71 года скончалась мать известного певца Муродбека Киличева — Киличева Топажон.
Как сообщается, покойная родилась в 1955 году. Всю свою жизнь она дарила любовь и заботу детям и близким, оставаясь опорой для своей семьи.
Сообщается, что заупокойная молитва по покойной была совершена в субботу в 12:00.
Выражаем глубокие соболезнования Муродбеку Киличеву и членам его семьи в связи с этой тяжёлой утратой. Пусть Всевышний Аллах примет покойную в Свою милость и дарует ей место в раю. Желаем её близким терпения и стойкости.
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы
…