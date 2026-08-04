Почему сорвался трансфер Мики ван де Вена?

·48·Спорт
Почему сорвался трансфер Мики ван де Вена?

В последнее время трансферные слухи вокруг защитника лондонского «Тоттенхэма» Мики ван де Вена заметно поутихли. Когда открылось летнее трансферное окно, английские гранды проявляли серьёзный интерес к услугам нидерландского футболиста. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Как сообщает Goal.com, футболист входил в сферу интересов таких топ-команд, как «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Однако до подписания контракта дело не дошло, и, похоже, быстрый центральный защитник останется в Северном Лондоне.

Сложное положение «Тоттенхэма» в национальном чемпионате в последние сезоны и близость к вылету изменили ситуацию. Два подряд 17-х места породили множество вопросов вокруг команды, а в тренерском штабе также часто происходили изменения.

Мнение Тоби Алдервейрелда

Бывшая звезда «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелд в интервью GOAL объяснил, почему интерес к ван де Вену пошёл на спад. По его мнению, хотя скорость и индивидуальное мастерство футболиста высоко оцениваются, общие результаты команды повлияли на потенциальных покупателей.

&лакуо;Все говорят о скорости Мики ван де Вена, и он действительно очень хороший защитник. Но нельзя забывать, что “Тоттенхэм” едва не вылетел и что он также был частью того состава&ракуо;, &мдаш; сказал Алдервейрелд в материале, подготовленном совместно с «Хайпер».

По словам бывшего защитника, потенциальные покупатели могут проявлять осторожность, принимая во внимание именно этот фактор. Несмотря на личные показатели футболиста, трудности клуба в последние сезоны повлияли на его трансферную стоимость.

Летние планы клуба

Несмотря на неудачные сезоны, «Тоттенхэм» сохранил место в Премьер-лиге, а руководство команды тратит большие средства на усиление состава. В частности, Матеус Фернандес, Сандро Тонали и Ян-Паул ван Хекке были приобретены более чем за 200 миллионов долларов. Кроме того, Энди Робертсон и Маркос Сенеси присоединились к команде в качестве свободных агентов.

В то время как клуб сосредоточился на привлечении опытных футболистов, ван де Вен был сохранён как один из самых ценных активов команды. Нидерландец, также выступавший на чемпионате мира, пока продолжает играть за свой клуб.

Мики ван де ВенТоттенхэмТрансферыТоби АлдервейрелдПремьер-лига
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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