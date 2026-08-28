Бехруз Каримов готов покорить ЛК: стали известны соперники «Лугано»!

·1·Спорт
Бехруз Каримов готов покорить ЛК: стали известны соперники «Лугано»!

Завершилась официальная церемония жеребьевки основного этапа лиги сезона 2026/2027 Лиги конференций УЕФА. Согласно обновленному формату, каждая команда-участница общего этапа турнира проведет в общей сложности 6 матчей (3 дома и 3 на выезде).

Швейцарский клуб «Лугано», за который выступает защитник национальной сборной Узбекистана Бехруз Каримов, также узнал имена своих 6 соперников на европейской арене.

С кем сыграет «Лугано»?

Команда Бехруза Каримова в рамках общего этапа поборется с представителями различных чемпионатов континента:

  • «Црвена Звезда» (Сербия): знаменитый и опытный боец еврокубков из Белграда;

  • «Копенгаген» (Дания): один из ведущих грандов Скандинавии;

  • «Хетафе» (Испания): тактически и оборонительно крепкий представитель Ла Лиги;

  • «Сент-Трюйден» (Бельгия): быстрая и сильная команда чемпионата Бельгии;

  • «Яблонец» (Чехия): один из стабильных клубов чешского футбола;

  • «Кауно Жальгирис» (Литва): неуступчивая команда из Прибалтики.

Для узбекского защитника матчи против испанского «Хетафе» и датского «Копенгагена» станут отличной возможностью продемонстрировать свое мастерство на европейской арене.

Место проведения финала: Стамбул

По информации УЕФА, решающий финальный матч сезона 2026/2027 Лиги конференций состоится 2 июня в великолепном турецком городе Стамбул.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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