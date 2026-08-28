Бехруз Каримов готов покорить ЛК: стали известны соперники «Лугано»!
Завершилась официальная церемония жеребьевки основного этапа лиги сезона 2026/2027 Лиги конференций УЕФА. Согласно обновленному формату, каждая команда-участница общего этапа турнира проведет в общей сложности 6 матчей (3 дома и 3 на выезде).
Швейцарский клуб «Лугано», за который выступает защитник национальной сборной Узбекистана Бехруз Каримов, также узнал имена своих 6 соперников на европейской арене.
С кем сыграет «Лугано»?
Команда Бехруза Каримова в рамках общего этапа поборется с представителями различных чемпионатов континента:
«Црвена Звезда» (Сербия): знаменитый и опытный боец еврокубков из Белграда;
«Копенгаген» (Дания): один из ведущих грандов Скандинавии;
«Хетафе» (Испания): тактически и оборонительно крепкий представитель Ла Лиги;
«Сент-Трюйден» (Бельгия): быстрая и сильная команда чемпионата Бельгии;
«Яблонец» (Чехия): один из стабильных клубов чешского футбола;
«Кауно Жальгирис» (Литва): неуступчивая команда из Прибалтики.
Для узбекского защитника матчи против испанского «Хетафе» и датского «Копенгагена» станут отличной возможностью продемонстрировать свое мастерство на европейской арене.
Место проведения финала: Стамбул
По информации УЕФА, решающий финальный матч сезона 2026/2027 Лиги конференций состоится 2 июня в великолепном турецком городе Стамбул.
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