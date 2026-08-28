Позорное поражение со счетом 0:4: Салах раскрыл всю правду

В ответном матче плей-офф Лиги Европы турецкий «Трабзонспор» на своем поле потертал крупное поражение от венгерского «Ференцвароша» со счетом 0:4. По сумме двух встреч (в первом матче турецкий клуб также уступил со счетом 0:1) «Трабзонспор» выбыл из турнира и теперь продолжит свой путь в основном этапе Лиги конференций.

В условиях тяжелого поражения и разочарования болельщиков лидер команды Мохамед Салах выступил с официальным заявлением, подтвердив свою полную приверженность клубу и его проекту.

«Я научился превращать неудачи в трофеи»

Египетская звезда подчеркнул, что за свою футбольную карьеру он прошел через множество испытаний, и это поражение также не сможет сбить его с намеченных целей:

Поражения — источник мотивации: «В моей карьере ничего не давалось легко. Неудачные вечера и разочарования — неотъемлемая часть футбола. Я научился превращать такие моменты в новую энергию, мотивацию и будущие трофеи», — сказал Салах;

Вера в проект «Трабзонспора»: «“Трабзонспор” — моя команда, и я всем сердцем являюсь частью проекта этого клуба. Вчерашние события ни в коем случае не изменят моего мнения»;

Вера в успех: Я прекрасно знаю, что ожидания болельщиков и руководства от нас очень высоки. Искренне верю, что все наши планы осуществятся и мы добьемся больших побед. Мои слова «Я пришел сюда, чтобы побеждать» для меня — не просто пустые фразы».

Новый путь «Трабзонспора» в еврокубках: Лига конференций

Несмотря на неожиданную неудачу в Лиге Европы, еврокубковый сезон для турецкого клуба еще не завершен: