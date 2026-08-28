Хусанов в основном составе? Ориентировочный состав «Сити» на матч против «Кристал Пэлас»...
Одно из самых интересных и принципиальных противостояний 2-го тура Английской Премьер-лиги пройдет в Лондоне. Действующий чемпион «Манчестер Сити» на выезде сыграет с неуступчивым соперником — «Кристал Пэлас».
Для узбекистанских любителей футбола этот матч имеет особое значение. Дело в том, что в прогнозируемых составах, опубликованных авторитетными спортивными изданиями, узбекский защитник Абдукодир Хусанов включен в основу «горожан».
«Кристал Пэлас» – «Манчестер Сити»: Ориентировочные составы
Главные тренеры обоих клубов готовятся бросить в бой свои самые сильные ресурсы на эту важную встречу.
Ожидаемый состав «Манчестер Сити»:
Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма;
Защитники: Абдукодир Хусанов, Рубен Диаш, Нико О'Райли;
Полузащита и фланги: Фелипе Андерсон, Марк Гехи, Фил Фоден, Раян Шерки, Антуан Семено;
Нападающий: Эрлинг Холанд.
Ожидаемый состав «Кристал Пэлас»:
Вратарь: Дин Хендерсон;
Защитники: Такэхиро Томиясу, Крис Ричардс, Канвот, Даниэль Муньос, Тайрик Митчелл;
Полузащитники: Адам Уортон, Даити Камада, Дуайт Макнил, Ереми Пино;
Нападающий: Жан-Филипп Матета.
Интрига матча: связка Хусанов — Диаш и фактор Холанда
Ожидается, что появление тандема Абдукодира Хусанова и опытного португальца Рубена Диаша в центре обороны «горожан» выведет надежность защиты на новый уровень. В то же время обновленная линия полузащиты и бомбардирский талант Эрлинга Холанда на острие атаки станут главным оружием команды.
В свою очередь, «Кристал Пэлас» при поддержке таких лидеров, как Томиясу, Камада и Матета, серьезно настроен отобрать очки у гранда на своем поле.
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