Одно из самых интересных и принципиальных противостояний 2-го тура Английской Премьер-лиги пройдет в Лондоне. Действующий чемпион «Манчестер Сити» на выезде сыграет с неуступчивым соперником — «Кристал Пэлас».

Для узбекистанских любителей футбола этот матч имеет особое значение. Дело в том, что в прогнозируемых составах, опубликованных авторитетными спортивными изданиями, узбекский защитник Абдукодир Хусанов включен в основу «горожан».

Главные тренеры обоих клубов готовятся бросить в бой свои самые сильные ресурсы на эту важную встречу.

Ожидаемый состав «Манчестер Сити»:

Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма;

Защитники: Абдукодир Хусанов, Рубен Диаш, Нико О'Райли;

Полузащита и фланги: Фелипе Андерсон, Марк Гехи, Фил Фоден, Раян Шерки, Антуан Семено;

Нападающий: Эрлинг Холанд.

Ожидаемый состав «Кристал Пэлас»:

Вратарь: Дин Хендерсон;

Защитники: Такэхиро Томиясу, Крис Ричардс, Канвот, Даниэль Муньос, Тайрик Митчелл;

Полузащитники: Адам Уортон, Даити Камада, Дуайт Макнил, Ереми Пино;

Нападающий: Жан-Филипп Матета.

Интрига матча: связка Хусанов — Диаш и фактор Холанда

Ожидается, что появление тандема Абдукодира Хусанова и опытного португальца Рубена Диаша в центре обороны «горожан» выведет надежность защиты на новый уровень. В то же время обновленная линия полузащиты и бомбардирский талант Эрлинга Холанда на острие атаки станут главным оружием команды.

В свою очередь, «Кристал Пэлас» при поддержке таких лидеров, как Томиясу, Камада и Матета, серьезно настроен отобрать очки у гранда на своем поле.