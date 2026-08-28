«Я отверг другие предложения»: Бехруз Каримов объяснил, почему перешел в «Лугано»

·40·Спорт
«Я отверг другие предложения»: Бехруз Каримов объяснил, почему перешел в «Лугано»

Талантливый защитник национальной сборной Узбекистана Бехруз Каримов вскоре после присоединения к швейцарскому клубу «Лугано» отпраздновал свой дебют на евроарене. В важном матче в рамках Лиги конференций УЕФА против «Маккаби» (Тель-Авив) защитник вышел на замену и внес достойный вклад в выход своей команды в следующий этап.

После матча узбекский легионер дал развернутое интервью официальной пресс-службе «Лугано», в котором рассказал об адаптации в Европе, впечатлениях от Мундиаля и личных планах.

«Среди множества предложений я выбрал именно “Лугано”»

Бехруз Каримов высказался о своем отъезде в Европу и решении в пользу выбора команды:

  • Теплый прием и высокая мотивация: «“Лугано” послужит для меня трамплином к большому футболу. В команде меня встретили очень тепло. Я счастлив присоединиться к этому клубу. С детства мечтал выступать в европейских командах, поэтому сейчас у меня невероятно высокая мотивация;

  • Предложения после чемпионата мира: После матчей чемпионата мира нам поступили официальные предложения от ряда зарубежных клубов. Мы все подробно изучили и в итоге сочли вариант с “Лугано” наиболее подходящим», — сказал футболист.

Школа Мундиаля, изучение языков и обращение к болельщикам

Молодой защитник рассказал об опыте, приобретенном со сборной страны, и своей жизни вне поля:

  • Философия игры без страха: «Участие в Мундиале стало для меня огромной школой. На поле я стараюсь как можно чаще бить по воротам, действовать ничего не боясь. Если я преодолеваю волнение, то могу задействовать весь свой потенциал;

  • Два иностранных языка: Вне поля предпочитаю спокойную обстановку. Сейчас я активно учу английский и итальянский языки, чтобы полностью наладить общение в команде;

  • Призыв к болельщикам: Прошу болельщиков “Лугано” всегда поддерживать нас. Мы будем радовать их красивой и победной игрой. Вперед, “Лугано”!»

Долгосрочный контракт: соглашение до 2031 года

  • Направление трансфера: Узбекский защитник перешел в стан швейцарского гранда из термезского «Сурхана»;

  • Срок контракта: Руководство «Лугано» подписало с молодым талантом долгосрочное соглашение, рассчитанное до 30 июня 2031 года.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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