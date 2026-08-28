Бунт Альвареса: что Диего Симеоне сказал о бойкотировавшей тренировку звезде?

·33·Спорт
Бунт Альвареса: что Диего Симеоне сказал о бойкотировавшей тренировку звезде?

В стане мадридского «Атлетико» разгорелся крупный скандал. Аргентинский нападающий команды Хулиан Альварес открыто потребовал отпустить его в стан каталонцев и отказывается участвовать в официальных тренировках команды.

Однако руководство «матрасников» твердо заявило, что абсолютно не намерено продавать свою звезду «Барселоне», которая считается прямым и главным соперником в Ла Лиге. Главный тренер команды Диего Симеоне официально отреагировал на возникшую напряженную ситуацию.

«Если вернется, мы дадим ему почувствовать, что он важный игрок»

Диего Симеоне заявил, что, несмотря на возникшие разногласия, он готов вернуть соотечественника-нападающего в команду и восстановить с ним отношения:

  • Готовность поддержать: «Когда Хулиан Альварес вернется в состав команды, мы предоставим ему все необходимое, чтобы он по-настоящему почувствовал себя важным и ценным футболистом», — сказал Симеоне;

  • Возможность исправить ситуацию: Тренер выразил уверенность, что после этого решения нападающий сможет найти компромисс с командой: «Сможет ли Хулиан исправить сегодняшнюю ситуацию? Если у человека в жизни все в порядке со здоровьем, все можно изменить и восстановить».

Трансферный узел между «Атлетико» и «Барселоной»

Конфликт между мадридским грандом и футболистом обостряется по следующим причинам:

  • Принципиальное решение «Атлетико»: Мадридцы категорически не хотят усиливать главного соперника в борьбе за чемпионство Ла Лиги и наложили вето на трансфер;

  • Последствия бойкота тренировок: Намеренный пропуск командных мероприятий со стороны Альвареса может повлечь за собой внутренние дисциплинарные взыскания со стороны клуба, однако Симеоне выступает за решение ситуации путем сдержанности и дипломатии.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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