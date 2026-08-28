Фонтан в Новом Ташкенте установил рекорд Гиннесса как «самый высокий музыкальный фонтан»

·40·Узбекистан
Фонтан в Новом Ташкенте установил рекорд Гиннесса как «самый высокий музыкальный фонтан»

Фонтан, открывающийся на территории Нового Ташкента в связи с 35-летием Независимости Республики Узбекистан, вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокий музыкальный фонтан в мире. Об этом сообщил Президент Шавкат Мирзиёев в своей речи на торжествах по случаю Дня независимости.

Глава государства подчеркнул, что включение этого фонтана, вводимого в эксплуатацию перед участниками праздничного мероприятия, в Книгу рекордов придает торжеству особый приподнятый дух.

«В этом неповторимом месте, где сбываются мечты нескольких сотен лет, мы вместе со всем нашим народом станем свидетелями еще многих радостных и исторических событий», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Как отметил Президент, в Новом Ташкенте, который в будущем должен стать центром науки, образования и культуры, недавно были введены в эксплуатацию новые здания Университета Новый Узбекистан, Узбекистанского национального педагогического университета имени Низами и Национальной библиотеки Узбекистана.

«Уверен, что Новый Ташкент украсит нашу столицу и станет подлинным центром развития, демонстрирующим всю мощь созидаемого нами Нового Узбекистана», — заключил Президент.

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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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