Фонтан в Новом Ташкенте установил рекорд Гиннесса как «самый высокий музыкальный фонтан»

Фонтан, открывающийся на территории Нового Ташкента в связи с 35-летием Независимости Республики Узбекистан, вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокий музыкальный фонтан в мире. Об этом сообщил Президент Шавкат Мирзиёев в своей речи на торжествах по случаю Дня независимости.

Глава государства подчеркнул, что включение этого фонтана, вводимого в эксплуатацию перед участниками праздничного мероприятия, в Книгу рекордов придает торжеству особый приподнятый дух.

«В этом неповторимом месте, где сбываются мечты нескольких сотен лет, мы вместе со всем нашим народом станем свидетелями еще многих радостных и исторических событий», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Как отметил Президент, в Новом Ташкенте, который в будущем должен стать центром науки, образования и культуры, недавно были введены в эксплуатацию новые здания Университета Новый Узбекистан, Узбекистанского национального педагогического университета имени Низами и Национальной библиотеки Узбекистана.